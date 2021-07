Twitter fait l’éloge de la lettre dactylographiée d’Indira Gandhi à JRD Tata

L’industriel Harsh Goenka, président de RPG Enterprises, a partagé une lettre écrite par l’ancien Premier ministre Indira Gandhi au propriétaire du groupe de sociétés Tata, JRD Tata, et Twitter en a discuté.

« Un échange de lettres très personnel entre un puissant Premier ministre et un industriel géant. La classe pure ! », a écrit Goenka, accompagnée d’une photo de la lettre. La lettre dactylographiée, datée du 5 juillet 1973, porte « Maison du Premier ministre, New Delhi » en lettres rouges et la signature de Gandhi. Gandhi s’adresse à Tata comme « cher Jeh ».

La lettre est une réponse au fait que Tata a offert des parfums à Gandhi, à laquelle elle a répondu avec humour que même si elle n’utilisait généralement pas de parfums, elle aimerait expérimenter avec les cadeaux. Elle a poursuivi en disant qu’elle était « si coupée du monde ‘chic' » qu’elle ne connaissait pas les parfums en question. Plus important encore, Gandhi demande à Tata de venir lui rendre visite « pour lui faire part de tout point de vue – favorable ou critique ». Elle a signé avec de bons voeux à Tata et à sa femme Thelly.

Les utilisateurs de Twitter ont été enthousiasmés par l’échange. Un utilisateur a félicité Goenka d’avoir sorti un « bijou » et a été remercié par l’industriel en retour.

Oh Goenkaji, vous apportez un joyau après l’autre. Belle part. Quelle grande taille ils étaient. — Mitul Pradeep (@mitulpradeep) 20 juillet 2021

Un autre utilisateur a partagé une vieille photographie en noir et blanc, avec une anecdote personnelle sur Gandhi. « En tant que très jeune femme, j’ai voyagé avec elle à Lucknow », écrit-elle, « dans une jeep ouverte, un simple Saree en soie Tussar, aux joues naturellement roses et si chaudes, me tenait légèrement pour que je ne tombe pas ».

Tout comme ses conférences de presse. Assis sur un tabouret avec un coussin dessus. En tant que très jeune femme, j’ai voyagé avec elle à Lucknow, dans une jeep ouverte, un simple Saree en soie Tussar, les joues naturellement roses et si chaudes, me tenait légèrement pour que je ne tombe pas. pic.twitter.com/Y6jiDJ7RVi– Dr Nilima Srivastava (@gypsy_nilima) 20 juillet 2021

Un utilisateur a déclaré que JRD Tata était lui-même un « écrivain prolifique de lettres ».

JRD Tata était un écrivain prolifique de lettres, souvent de sa propre main. Il correspondait régulièrement avec sa famille, ses collègues, ses associés et avec des dirigeants contemporains comme Jawaharlal Nehru et Indira Gandhi, entre autres. pic.twitter.com/JZKmbQnbFt– Manoj K Jha alias Manu 😷 (@manojgjha) 20 juillet 2021

Un utilisateur s’est souvenu de « l’ère des lettres dactylographiées » et en a partagé une écrite par Aditya V Birla. Un autre était nostalgique du concept de lettres en général.

La rédaction de lettres n’était pas seulement une source de communication, c’était une touche personnelle qui laissait des souvenirs à jamais… écrivons une lettre au moins une fois par mois à nos proches – Padma (@PadmraniK) 21 juillet 2021

La discussion sur la plate-forme de médias sociaux est naturellement devenue politique et des parallèles ont été établis avec l’époque contemporaine.

Certains ont abordé une question intéressante concernant les politiciens acceptant des cadeaux d’hommes d’affaires et d’industriels, et vice versa. En réponse, certains ont fait valoir que les cadeaux dans une « petite gamme de prix » n’étaient rien de plus que de la courtoisie.

Mais cela soulève une question plus large. Les politiciens titulaires de telles fonctions devraient-ils accepter des cadeaux d’industriels et d’hommes d’affaires ?— Dr M Muneer, Institut Médicis (@Muneermuh) 20 juillet 2021

Un cadeau dans une petite fourchette de prix est plus une courtoisie. Idéalement, de tels cadeaux sont acceptés. Accepter des cadeaux coûteux serait un autre problème. (Et je pense que ceux qui occupent une charge publique sont censés soumettre de tels cadeaux et ne pas les prendre pour un usage personnel). – Jeune Shelly (@yuva_shelly) 21 juillet 2021

Le sentiment général était celui de la nostalgie.

Aussi beau que le PM ! Une lettre sincère de remerciement avec gratitude! Toujours fan de la famille Nehru !! — Wretchard (@RichardVe1) 20 juillet 2021

Kahan gaye woh din, monsieur. Nous devrions faire le serment de les récupérer and — Nandakumar Nair (@nknair63) 20 juillet 2021

Le message original de Goenka compte désormais plus de 7 000 likes sur Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici