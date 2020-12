Twitter a annoncé samedi avoir acquis Squad, une application de chat vidéo ciblant principalement les adolescentes. Parallèlement aux conversations vidéo en direct, Squad s’est spécialisé dans la possibilité pour ses utilisateurs de partager leurs écrans via ses applications mobiles ou de bureau – apportant ainsi l’utilisation du partage d’écran à une plate-forme grand public et brisant sa restriction au sein des entreprises. Bien que les conditions financières de l’acquisition n’aient pas été divulguées, les rapports indiquent que toute l’équipe de Squad rejoindra les rangs de Twitter, avec effet immédiat. En outre, l’application Squad, qui a attiré beaucoup d’attention, en particulier dans les premiers mois de la Covid-19 pandémie, est en cours de fermeture.

Selon un rapport de TechCrunch, la cofondatrice et PDG de Squad, Esther Crawford, rejoindra Twitter pour diriger un «produit dans l’espace de conversation». Cela dit, il n’y a jusqu’à présent eu aucune confirmation quant à savoir si les technologies de base de Squad seront également intégrées à Twitter, mais compte tenu de l’acquisition, il est probable que Twitter puisse préserver le code, collecter des données analytiques et le savoir-faire des employés de Squad pour éventuellement créer un produit dans termes similaires lui-même. Pour le moment, il n’y a aucune confirmation sur le produit sur lequel Crawford travaillera.

Après avoir annoncé la fermeture de l’application Squad à partir du dimanche 13 décembre, Crawford a publié une déclaration de ralliement dans son message sur Medium, exhortant les investisseurs à soutenir «les femmes et les personnes de couleur parce que nous vous ferons gagner de l’argent». Les rapports indiquent que Squad a connu une croissance fulgurante de plus de 1000% au cours des premiers mois de la Covid-19 pandémie qui a encore, dans une certaine mesure, pris le monde en otage et maintenu les gens chez eux. Depuis sa création, Squad avait levé 7,2 millions de dollars (~ Rs 53,1 crore) en financement auprès d’une multitude d’entreprises d’investissement.

Au cours de ses années d’existence, Twitter a refusé de devenir quelque chose comme Facebook en se concentrant uniquement sur son application Twitter principale. La plate-forme de médias sociaux a jusqu’à présent fermé Vine, le service de vidéo courte qui avait le potentiel de devenir une sensation. Au lieu de cela, le parvenu chinois Bytedancec a pris le relais avec TikTok – une application qui a grandi à un rythme fulgurant. À la suite de cet enregistrement, on ne peut jamais vraiment dire avec certitude si la fermeture de Squad serait un jour liée au lancement d’une nouvelle application de conversations à tout moment dans le futur.