Twitter fait face à une action en justice pour non-paiement présumé de services de bureau dans quatre pays

Twitter fait face à un autre procès après que la société a été accusée de ne pas avoir payé les services pour les bureaux à Londres, Dublin, Sydney et Singapour.

La société d’infrastructures basée à Sydney, Facilitate, demande un paiement collectif de plus de 1 million de dollars australiens (666 dollars) entre les trois entreprises pour des paiements présumés dus remontant à octobre de l’année dernière, lorsque Elon Musk a acheté Twitter.

Facilitate a fourni l’instillation de capteurs à Londres et à Dublin et un aménagement de bureaux à Singapour, tandis qu’en Australie, Facilitate a mis hors service le bureau de Twitter à Sydney et a temporairement stocké son contenu, selon des documents de cas obtenus par le Guardian.

La société affirme qu’elle lui doit respectivement 203 115 £, 546 596 $ SGD et 61 318 $ A.

L’affaire, déposée auprès du tribunal de district américain de Californie du Nord fin juin, a été signalée pour la première fois par Fil de presse de la NCA.

L’entreprise affirme qu’après que Musk a repris Twitter, la société de médias sociaux n’a pas contesté les factures mais ne les a tout simplement pas payées. Facilitate réclame des dommages-intérêts et des dépens.

Twitter n’a pas encore déposé de défense.

Facilitez les notes dans les documents judiciaires selon lesquelles ce n’est pas la seule entreprise à poursuivre Twitter depuis que Musk a pris le relais. L’entreprise a déclaré que les décisions de modération de Musk et l’interdiction des comptes d’extrême droite et néonazis avaient aliéné les annonceurs et provoqué une crise financière pour l’entreprise.

« Twitter a répondu par une campagne de resserrement extrême de la ceinture qui revenait à obliger presque tous ceux à qui il devait de l’argent à poursuivre », a déclaré la firme.

« Twitter a cessé de payer le loyer de certains de ses bureaux et a cessé de payer plusieurs fournisseurs dont il utilisait encore les services. Twitter a également annulé de nombreux contrats et cessé de payer les personnes à qui il devait de l’argent.

Twitter a déjà fait l’objet de poursuites judiciaires pour non-paiement présumé du loyer de bureaux à travers le monde.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles la décision de l’entreprise de limiter les utilisateurs qui ne payaient pas pour le service à voir seulement 600 messages par jour la semaine dernière était le résultat du non-paiement par Twitter des factures des services pour maintenir le site en bon état de marche. Musk dit que la limite est d’empêcher le scraping de données.

Dans le cadre des licenciements massifs sur Twitter après le rachat de Musk à la fin de l’année dernière, la société n’a plus de service de presse. Une demande de commentaire sur l’affaire envoyée à l’ancien e-mail de contact a reçu un emoji caca comme réponse automatique.