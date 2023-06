Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un haut responsable de l’Union européenne est dans la Silicon Valley pour vérifier si Twitter est prêt à se conformer au nouveau règlement numérique strict du bloc, un ensemble de nouvelles normes radicales auxquelles les plus grandes plateformes en ligne du monde doivent toutes obéir en seulement deux mois.

Le commissaire européen Thierry Breton, qui supervise la politique numérique, est la personne de référence de l’UE qui s’efforce de mettre les entreprises technologiques en conformité avec la loi sur les services numériques, qui obligera les entreprises à réprimer les discours de haine, la désinformation et d’autres contenus préjudiciables sur leurs sites. Il prend effet le 25 août pour les plus grandes plateformes.

La loi, ainsi que de nouvelles réglementations en préparation pour les données et l’intelligence artificielle, ont fait de Bruxelles un pionnier dans le mouvement mondial croissant de répression des Big Tech.

Breton a tweeté à propos de sa rencontre jeudi au siège de Twitter pour effectuer un « test de résistance » volontaire afin de se préparer aux nouvelles règles.

« La société prend cet exercice très au sérieux », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait eu un « dialogue constructif » avec le propriétaire Elon Musk et la nouvelle PDG Linda Yaccarino.

L’exercice simulé a testé la capacité de Twitter à faire face aux exigences de la DSA, notamment la protection des enfants en ligne et la détection et l’atténuation des risques tels que la désinformation, dans des situations normales et extrêmes.

Malgré les affirmations contraires de Musk, des chercheurs indépendants ont découvert que la désinformation – ainsi que des discours de haine – se répandaient sur Twitter depuis que le PDG milliardaire de Tesla a repris l’entreprise l’année dernière. Musk a réintégré des négationnistes électoraux notoires, révisé le système de vérification de Twitter et vidé une grande partie du personnel qui avait été chargé de modérer les publications.

Le mois dernier, Breton a averti Twitter qu’il « ne peut pas se cacher » de ses obligations après que le site de médias sociaux a abandonné le « code de pratique » volontaire du bloc sur la désinformation en ligne, que d’autres plateformes de médias sociaux se sont engagées à soutenir.

Dans le cadre de la loi sur les services numériques, la lutte contre la désinformation deviendra une obligation légale.

Musk a déclaré que Twitter se conformerait.

« Si des lois sont adoptées, Twitter obéira à la loi », a déclaré Musk à la chaîne de télévision France 2 cette semaine, interrogé sur la DSA.

L’ordre du jour de Breton vendredi comprend des discussions sur les règles numériques de l’UE et les réglementations à venir sur l’intelligence artificielle avec le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et le PDG d’OpenAI, Sam Altman, dont la société fabrique le populaire chatbot AI ChatGPT.

Le DSA fait partie d’une mise à jour radicale du règlement numérique de l’UE visant à obliger les entreprises technologiques à nettoyer leurs plates-formes et à mieux protéger les utilisateurs en ligne.

Pour les utilisateurs européens de grandes plateformes technologiques, il sera plus facile de signaler les contenus illégaux comme les discours de haine, et ils obtiendront plus d’informations sur les raisons pour lesquelles certains contenus leur ont été recommandés.

Les violations entraîneront des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires mondial annuel – s’élevant à des milliards de dollars pour certains géants de la technologie – ou même une interdiction d’opérer dans l’UE, avec ses 450 millions de consommateurs.

Breton rencontre également Jensen Huang, PDG de Nvidia, le principal fournisseur de semi-conducteurs utilisés dans les systèmes d’IA, pour des entretiens sur la loi sur les puces de l’UE visant à stimuler l’industrie de la fabrication de puces sur le continent.

L’UE, quant à elle, met la touche finale à sa loi sur l’IA, le premier ensemble complet de règles au monde sur la technologie émergente qui a suscité la fascination ainsi que les craintes qu’elle puisse violer la vie privée, bouleverser les emplois, enfreindre le droit d’auteur et plus encore.

L’approbation finale est attendue d’ici la fin de l’année, mais elle n’entrera en vigueur que deux ans plus tard. Breton a proposé un «pacte IA» volontaire pour aider les entreprises à se préparer à son adoption.