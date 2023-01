Twitter fait face à des poursuites pour loyer impayé pour le siège américain et le bureau britannique

De plus en plus de propriétaires poursuivent Twitter en justice pour loyer impayé au siège social de la société de médias sociaux à San Francisco et dans ses bureaux britanniques – les derniers maux de tête juridiques du propriétaire milliardaire Elon Musk, qui a tenté de réduire ses dépenses.

Twitter fait face à une action en justice pour avoir omis de payer le loyer de son siège social, selon des documents judiciaires californiens. Le propriétaire de ses locaux dans le centre de Londres, quant à lui, a déclaré qu’il poursuivait l’entreprise en justice pour dette de location.

Musk procède à des réductions de coûts extrêmes après que son accord de 44 milliards de dollars américains l’année dernière pour acheter Twitter a laissé l’entreprise sur le crochet pour environ 1 milliard de dollars américains par an en paiements d’intérêts. Twitter a déjà été poursuivi en justice ce mois-ci pour avoir pris du retard sur le loyer d’un autre bureau de San Francisco.

Cela survient alors que Musk a témoigné ces derniers jours dans un recours collectif distinct des investisseurs de Tesla, alléguant que son tweet de 2017 les avait induits en erreur sur le financement de la privatisation du constructeur de voitures électriques.

La stratégie de réduction des coûts du PDG de Tesla pour Twitter a également inclus l’éviscération de la main-d’œuvre de l’entreprise et la vente aux enchères de souvenirs et de mobilier de bureau de fantaisie.

Paiement manqué, selon la réclamation

Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire. Son service de communication a été fermé après l’acquisition de Musk.

Le propriétaire du siège social de Twitter à San Francisco, situé au 1355 Market St., poursuit la société après avoir omis de payer son dernier loyer mensuel, selon des documents déposés vendredi auprès de la Cour supérieure de Californie.

La société, Sri Nine Market Square LLC, a déclaré que Twitter “avait violé le bail en ne payant pas le loyer mensuel et le loyer supplémentaire” pour janvier, d’un montant de 3,4 millions de dollars américains.

Twitter, qui avait un bail pour trois étages dans l’immeuble depuis 2011, avait pris du retard sur un montant de loyer similaire en décembre, que Sri Nine Market Square a récupéré grâce à une lettre de crédit que Twitter avait déposée en guise de dépôt de garantie, le dépôt dit.

Après avoir utilisé ces fonds, le propriétaire affirme que Twitter doit encore 3,16 millions de dollars de loyers impayés et réclame des frais de retard et des intérêts plus les honoraires d’avocat. La société de médias sociaux occupe toujours la propriété, a déclaré le propriétaire.

Immobilier haut de gamme

En Grande-Bretagne, le Crown Estate a entamé une procédure judiciaire contre Twitter après que la société ait pris du retard sur le loyer de ses bureaux près de Piccadilly Circus, dans le centre de Londres.

Une porte-parole du Crown Estate, qui possède certains des biens immobiliers les plus chers du centre de Londres, a déclaré qu’il avait pris des mesures à la suite d’un précédent contact avec Twitter au sujet du loyer impayé et qu’il était en pourparlers avec la société, mais n’a fourni aucune autre information.

Le Crown Estate est un vaste portefeuille immobilier qui comprend une grande partie de Regent Street à Londres ainsi que le domaine de Windsor.