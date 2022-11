Twitter facturera 8 $ par mois pour les comptes vérifiés, suggère Elon Musk

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a suggéré mardi qu’il souhaitait facturer 8 $ par mois pour un plan d’abonnement qui donnerait aux utilisateurs une coche bleue vérifiée convoitée sur leurs comptes. Dans une chaîne de tweets, il a ajouté que le service d’abonnement de Twitter, connu sous le nom de Twitter Blue, comprendrait également d’autres fonctionnalités, telles que la priorité dans les réponses, les mentions et les résultats de recherche et la possibilité de publier de longs clips vidéo et audio. Les abonnés verraient également deux fois moins de publicités.

Twitter Blue coûte actuellement 5 $ par mois, mais n’inclut pas de coche vérifiée comme avantage. Dans ses tweets, Musk a qualifié le système actuel pour savoir qui obtient une coche d’exclusion et l’a qualifié de “conneries”.

Twitter fournit gratuitement des badges vérifiés aux comptes une fois que l’entreprise a déterminé que l’utilisateur est “authentique, notable et actif”. La coche bleue est destinée à signaler aux utilisateurs qu’un compte d’une célébrité, d’un journaliste, d’un homme politique ou d’une autre personnalité publique n’est pas faux. Malgré l’intention de Twitter, la coche bleue est perçue par certains utilisateurs comme un symbole de statut. L’entreprise a essayé de réorganiser son système de vérificationet a également vérifié par erreur de faux comptes.

Le plan apparent de Musk de facturer la vérification montre que le milliardaire essaie de rendre Twitter moins dépendant de la publicité. Mais cette décision a également soulevé des questions sur la manière dont les utilisateurs pourront savoir si le récit d’une personnalité publique est authentique. Musc tweeté plus tard mardi qu ‘”il y aura une étiquette secondaire sous le nom pour quelqu’un qui est une personnalité publique”.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Avant les tweets de Musk mardi, il y avait eu divers rapports sur Twitter potentiellement facturable pour la vérification. Les dirigeants de l’entreprise envisageaient “fortement” d’exiger que les personnes ayant la coche gratuite sur leur profil paient 5 $ par mois pour un abonnement Twitter Blue ou perdent leur badge, Casey Newton de Platformer signalé Dimanche après-midi. Les dirigeants ont passé le week-end à parler de l’idée et à faire des plans sur la mesure, ont déclaré des sources non identifiées à Newton.

Les tweets de Musk ne permettent pas de savoir si les utilisateurs vérifiés perdraient leur coche bleue s’ils ne s’abonnaient pas à Twitter Blue.

UN rapport de The Verge a suggéré que Twitter envisageait de facturer beaucoup plus pour son service d’abonnement. Ce rapport indiquait que Twitter prévoyait de facturer 20 $ pour un nouvel abonnement Twitter Blue, et que les coches bleues seraient perdues pour les utilisateurs s’ils ne payaient pas. Selon le rapport, les utilisateurs auraient 90 jours pour s’abonner avant de perdre leur coche bleue. Les employés travaillant sur le projet ont apparemment eu jusqu’au 7 novembre pour mettre en œuvre les changements.

Le prix annoncé de 20 $ par mois a irrité certains utilisateurs de haut niveau de Twitter, dont l’auteur Stephen King.

“20 $ par mois pour garder mon chèque bleu ? Merde, ils devraient me payer. Si cela est institué, je suis parti comme Enron”, a tweeté King lundi.

“Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ?”, a répondu Musk.

Les coches bleues sont considérées par certains comme un symbole de statut car en avoir une est assez rare. En 2021, seuls 360 000 comptes, soit 0,2 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables de Twitter, ont été vérifiés. Pourtant, des frais associés pourraient fournir à l’entreprise une nouvelle source de revenus à un moment où elle se préparerait à des licenciements sous Musk.

Twitter bleu est un service d’abonnement qui offre plusieurs avantages premium, vous permettant notamment d’annuler un tweet, de lire des actualités sans publicité, de modifier un tweet publié, d’organiser vos signets dans des dossiers, d’épingler des conversations dans vos DM et de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes. Lors de son lancement en 2021, le service coûtait 3 $, mais le coût mensuel est passé en octobre à 5 $.