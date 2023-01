Twitter, Facebook et Instagram contribuent à alimenter la colère face à la défaite de Bolsanaro

Commentez cette histoire Commenter

Dans les semaines qui ont précédé les violentes attaques de dimanche contre le congrès, la cour suprême et d’autres bâtiments gouvernementaux du Brésil, les chaînes de médias sociaux du pays ont bondi d’appels pour attaquer les stations-service, les raffineries et d’autres infrastructures, ainsi que pour que les gens viennent à un ” cri de guerre dans la capitale », selon des chercheurs brésiliens sur les réseaux sociaux.

Les influenceurs en ligne qui nient les résultats de la récente élection présidentielle du pays ont utilisé une formulation particulière pour convoquer les « patriotes » à ce qu’ils ont appelé une « Festa da Selma » – en modifiant le mot « selva », un terme militaire pour cri de guerre, en remplaçant un « m » pour le « v » dans l’espoir d’éviter d’être détecté par les autorités brésiliennes, qui ont une grande latitude pour arrêter des personnes pour des publications « anti-démocratiques » en ligne. « Festa » est le mot portugais pour « fête ».

Les organisateurs de Telegram ont publié les dates, les heures et les itinéraires des soi-disant «caravanes de la liberté» qui viendraient chercher des personnes dans au moins six États brésiliens et les conduiraient à la fête, selon les messages consultés par The Post. Un post disait : « Attention Patriotes ! Nous organisons pour un millier de bus. Nous avons besoin de deux millions de personnes à Brasilia.”

Cet activisme en ligne a abouti à des autobus remplis de personnes débarquant dans la capitale dimanche, où ils ont pris d’assaut et vandalisé trois grands bâtiments gouvernementaux, mettant le feu et volant des armes dans l’attaque la plus importante contre les institutions démocratiques du pays depuis le coup d’État militaire de 1964.

Les analystes brésiliens ont depuis longtemps mis en garde contre le risque au Brésil d’un incident semblable à l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Au cours des mois et des semaines qui ont précédé l’élection présidentielle du pays en octobre – au cours de laquelle le gauchiste Luiz Inacio Lula da Silva a battu le président sortant de droite, Jair Bolsonaro – les réseaux sociaux ont été inondés de désinformation, ainsi que d’appels en portugais à “Arrêter le Voler », et crie à un coup d’État militaire si Bolsonaro perd les élections.

Sur TikTok, les chercheurs ont découvert que cinq des huit premiers résultats de recherche pour le mot-clé « bulletins de vote » concernaient des termes tels que « bulletins de vote truqués » et « bulletins de vote manipulés ». Dans le même temps, Facebook et Instagram ont dirigé des milliers d’utilisateurs qui ont saisi des termes de recherche de base sur l’élection vers des groupes remettant en question l’intégrité du vote. Sur Telegram, une plaque tournante de l’extrême droite brésilienne, une vidéo virale retirée par les autorités appelait au meurtre d’enfants de partisans de gauche de Lula.

Comment Facebook et TikTok aident à pousser Stop the Steal au Brésil

Dans les jours qui ont suivi le décompte final des élections du 30 octobre, les partisans de Bolsonaro qui ont rejeté les résultats ont bloqué les principales autoroutes à travers le pays. Ces blocus se sont transformés en manifestations dans des dizaines de villes, où les partisans ont campé devant des bases militaires pendant des semaines. Certains d’entre eux tenaient des pancartes indiquant “Stolen Election” en anglais, un témoignage des liens étroits entre les mouvements de droite dans les deux pays.

Bien que l’investiture de Lula la semaine dernière se soit déroulée en grande partie sans incident, les appels à la violence et à la destruction se sont accélérés en ligne ces dernières semaines, a déclaré la chercheuse Michele Prado, une analyste indépendante qui étudie les mouvements numériques et l’extrême droite brésilienne.

“Depuis des années, notre pays traverse un processus très fort de radicalisation des gens vers des opinions extrémistes – principalement en ligne”, a-t-elle déclaré. « Mais au cours des deux dernières semaines, j’ai vu de plus en plus d’appels de personnes incitant à l’extrémisme et appelant à une action directe pour démanteler les infrastructures publiques. Fondamentalement, les gens disent que nous devons arrêter le pays dans son élan et générer le chaos. »

Des messages réclamant un coup d’État, ainsi que des hashtags pro-Bolsonaro communs affirmant «fraude électorale» et «élection volée», ont circulé sur tous les services de médias sociaux. La rhétorique la plus violente ainsi que l’organisation la plus directe ont eu lieu sur le service de messagerie largement non modéré Telegram.

Des chercheurs au Brésil ont déclaré que Twitter en particulier était un endroit à surveiller car il est fortement utilisé par un cercle d’influenceurs de droite – des alliés de Bolsonaro qui continuent de promouvoir des récits de fraude électorale. Plusieurs de ces influenceurs ont vu leurs comptes interdits au Brésil et résident désormais aux États-Unis. Bolsonaro lui-même était en vacances en Floride dimanche.

Le milliardaire Elon Musk, qui a finalisé son acquisition de Twitter fin octobre, a licencié tout le personnel de l’entreprise au Brésil à l’exception de quelques vendeurs, a déclaré une personne familière avec les licenciements qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour décrire des sujets sensibles. Parmi les personnes licenciées début novembre figuraient huit personnes, basées à Sao Paulo, qui ont modéré le contenu de la plateforme afin d’attraper les messages qui enfreignaient ses règles contre l’incitation à la violence et la désinformation, a déclaré la personne. La personne a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune équipe modérant activement le contenu enfreignant les règles sur Twitter au Brésil.

Les critiques ciblant spécifiquement Alexandre de Moraes, juge à la Cour électorale supérieure et à la Cour fédérale suprême, méprisé par les partisans de Bolsonaro parce qu’il a empêché de nombreux dirigeants de droite de publier en ligne, se sont également intensifiées depuis les élections, ont déclaré Prado et d’autres.

Des images circulant sur les réseaux sociaux lors de la manifestation de dimanche ont montré des émeutiers tirant une chaise d’un bâtiment gouvernemental, sur laquelle ils ont apposé le sceau de la république brésilienne. Un émeutier a crié: “Regardez tout le monde, c’est la chaise de Big Alexander!”, Utilisant un surnom désobligeant pour Moraes. Des jurons ont suivi, selon la vidéo. Il n’a pas été possible de confirmer si la chaise avait effectivement été prise dans les appartements de Moraes.

Malgré leurs similitudes apparentes, des chercheurs brésiliens ont déclaré que les partisans de Bolsonaro veillent à ne pas établir trop de comparaisons avec le 6 janvier aux États-Unis, car cela pourrait déclencher une arrestation pour incitation à des actes antidémocratiques, un crime au Brésil. Si le 6 janvier est référencé, comme c’était le cas dans une poignée de messages cette semaine, les énoncés apparaissent en code, a déclaré Viktor Chagas, professeur à l’Université fédérale de Fluminense dans l’État de Rio de Janeiro qui étudie les mouvements d’extrême droite en ligne.

Pourtant, Chagas a déclaré que l’émeute de dimanche était “une tentative claire d’imiter l’invasion du Capitole américain, en tant que reproduction des mouvements Trumpistes et un signal symbolique de force et de connexions transnationales de l’extrême droite mondiale”.

Chagas a noté que le 9 janvier est un symbole nationaliste important au Brésil, marquant le jour où le premier dirigeant du pays, l’empereur Dom Pedro I, a déclaré qu’il ne reviendrait pas au Portugal, dans ce qui est populairement connu sous le nom de jour “Je resterai”.

“C’est comme si les bolsonaristes assimilaient Bolsonaro à D. Pedro I, et indiquaient que l’ancien gouvernement resterait”, a-t-il déclaré. Certains messages ont également fait référence à “Je resterai jour”, indiquant que les manifestations se poursuivraient probablement jusqu’à lundi, il ajouta.

Dans un tweet dimanche, Bolsonaro – un utilisateur prolifique des médias sociaux qui est resté relativement silencieux depuis sa défaite électorale – a dénoncé les attaques : « Les manifestations pacifiques, selon la loi, font partie de la démocratie », a-t-il tweeté, quelques heures après le début de l’assaut. Cependant, les déprédations et les invasions de bâtiments publics telles qu’elles se sont produites aujourd’hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, étaient hors la loi.

Des chercheurs brésiliens ont déclaré que parmi les partisans de Bolsonaro, un contre-discours avait déjà commencé à circuler dimanche, accusant le gouvernement Lula et les gens du parti de Lula d’avoir infiltré des manifestations pacifiques et démocratiques afin de retourner le pays contre les partisans de Bolsonaro. Le contre-récit a également fait écho à l’insurrection du 6 janvier, au cours de laquelle de nombreux partisans de Trump ont accusé les militants de gauche d’être responsables de la violence.