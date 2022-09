Twitter va Twitter

Megan Markle descendant le cortège funèbre royal pic.twitter.com/rbPgekzsgN — Wii-Yum (@MrGee54) 8 septembre 2022

Tout Internet bourdonne à propos de la mort de Reine Elizabeth II– la monarque la plus ancienne de l’histoire britannique avec un règne de 70 ans – est décédée paisiblement dans son château de Balmoral en Écosse après qu’il ait été précédemment annoncé qu’elle était sous surveillance médicale.

Avoir 97 ans, ce n’est pas pour tout le monde. https://t.co/bP7FKD3zgf – Peso supérieur à la moyenne (@PBSImpulse9) 8 septembre 2022

Comme prévu, Black Twitter Black Twittered Black Twitter-ly avec un barrage sans fin de tweets viraux en réponse aux principales nouvelles qui ont suscité toutes sortes de manigances sur les réseaux sociaux.

La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain. pic.twitter.com/VfxpXro22W – La famille royale (@RoyalFamily) 8 septembre 2022

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain”, lit-on dans une déclaration du palais appelant officiellement le prince Charles le nouveau roi.

Avant le décès de la reine, les membres de la famille royale ont reçu l’ordre de venir à Balmoral pour être aux côtés de la reine.

nouvelles de la BBC a confirmé que prince Charles, Prince André, Princesse Anne, Prince Edwardet Prince William étaient à portée de main. Il a également été noté que le prince Harry se rendait seul à Balmoral sans Meghan Markle.

“La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille”, a ensuite partagé le roi Charles dans un communiqué publié par Buckingham Palace.

La nouvelle est intervenue après qu’une première déclaration du porte-parole des Sussex a semé la confusion en déclarant que le couple se rendait en Écosse pour être avec la reine. UN la source a précisé plus tard que le prince était parti seul.

Naturellement, certains croustillants moisis aux dents en étain sont devenus fous à la nouvelle de l’absence de Markle malgré Kate Middleton étant également absent.

Non seulement cela, mais des tweets ont fait surface de la part de personnes [and Lavern Spicer] croyant que le «stress» et la «torture» qu’elle a infligés au monarque ont joué un rôle dans la disparition de la reine de 96 ans.

Avez-vous été rattrapé ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter à propos de la mort de la reine Elizabeth.