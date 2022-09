Twitter explose avec des réactions au scandale de tricherie Ime Udoka

Il a fait QUOI ?

Tout le monde parle de l’entraîneur-chef des Boston Celtics Imé Udoka45 ans, suspendu UN AN pour relation consensuelle inappropriée avec un membre du personnel.

La nouvelle a été quelque peu rapportée par un initié ESPN de confiance Adrien Wojnarowski qui a largué une bombe étrangement vague sur Udoka faisant l’objet de mesures disciplinaires importantes pour une infraction sans nom.

Il n’a pas fallu longtemps à Twitter pour sombrer dans le chaos à cause de la bombe bizarrement rapportée qui a alimenté toutes sortes de spéculations salaces jusqu’à ce qu’un autre initié de confiance tweete le scoop attendu avec impatience.

L’entraîneur des Celtics, Ime Udoka, a eu une relation intime et consensuelle inappropriée avec une femme membre du personnel de l’équipe, selon des sources @TheAthletic @Stade . Cela a été considéré comme une violation du code de conduite de la franchise.

Quelques instants plus tard, Wojnarowski a confirmé le rapport qui a envoyé tout Internet dans une FRENZY.

Il y a quelques mois à peine, Udoka a été salué comme l’un des meilleurs entraîneurs de la NBA qui a mené les Celtics à la finale avant sa chute brutale sous le regard de tout le monde du sport.

Il semblait également être heureux avec TOI NIA LONG qui a immédiatement tendance lorsque la nouvelle de ses manigances scandaleuses s’est répandue sur Internet.

Les mots ne peuvent tout simplement pas expliquer l’audace qu’il faudrait avoir pour tromper NIA LONG, mais apparemment, cela s’est produit à un moment donné la saison dernière.

Une légende sans problème, l’actrice bien-aimée, 51 ans, a été inondée d’amour et de soutien de tous les coins des médias sociaux.

“Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? je suis [expletive] Nia Long, et ne l’oublie pas !

Tapez pour les reçus de notre star de couverture 11x et lauréate 2022 Black Women In Hollywood – ils s’additionnent et ça coûte cher. #ESSENCE pic.twitter.com/Dm2UJB3OcV

