Twitter explose alors que l’Inde remporte le bronze olympique en hockey masculin, le Premier ministre Modi l’appelle « historique »

Dans l’un des jours les plus mémorables de l’histoire du sport indien, l’équipe de hockey masculin a battu jeudi l’Allemagne pour remporter la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en cours. Il s’agit de la toute première médaille de l’Inde aux Jeux depuis 1980 et de la 12e au total avec huit médailles d’or, une d’argent et trois de bronze.

Twitter a été inondé de vœux de félicitations, le Premier ministre Narendra Modi qualifiant la victoire 5-4 d’historique et de « journée qui restera gravée dans la mémoire de chaque Indien ».

« Historique! Une journée qui restera gravée dans la mémoire de chaque indien. Félicitations à notre équipe de hockey masculin pour avoir remporté le bronze. Avec cet exploit, ils ont capturé l’imagination de toute la nation, en particulier notre jeunesse. L’Inde est fière de notre équipe de hockey », a tweeté Modi peu après la fin du match pour la médaille de bronze.

Le président Ramnath Kovind a salué les « compétences exceptionnelles, la résilience et la détermination » de l’équipe indienne.

« . L’équipe a fait preuve de compétences exceptionnelles, de résilience et de détermination à gagner. Cette victoire historique ouvrira une nouvelle ère dans le hockey et inspirera les jeunes à se lancer et à exceller dans ce sport », a-t-il écrit.

Le ministre des Sports Anurag Thakur a également félicité l’équipe dirigée par Manpreet Singh, les félicitant pour leur spectacle dominant.

« UN MILLIARD DE CHEERS pour l’INDE ! Les garçons, vous l’avez fait ! On ne peut pas garder son calme ! #TeamInde ! Notre équipe de hockey masculin a dominé et défini son destin dans les livres d’histoire olympique aujourd’hui, encore une fois ! Nous sommes extrêmement fiers de vous ! », a-t-il tweeté.

Le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, a qualifié cette victoire de « moment de fierté et de joie immenses pour chaque Indien.

« Félicitations #TeamIndia. Un moment d’immense fierté et de joie pour chaque Indien que notre équipe de hockey masculin a remporté la médaille de bronze à #Tokyo2020. Vous avez rendu toute la nation fière », a-t-il déclaré.

Le député du Congrès Rahul Gandhi l’a qualifié de « grand moment ».

« . C’est un grand moment – tout le pays est fier de votre réussite. Victoire bien méritée ! », a-t-il tweeté.

Avec le bronze masculin au hockey, le total des médailles de l’Inde est maintenant passé à cinq après la médaille d’argent de Mirabai Chanu en haltérophilie, le bronze de Lovlina Borogohain en boxe, le bronze de PV Sindhu en simple dames badminton et Ravi Dahiya confirmant une médaille en participant au combat pour la médaille d’or en lutte mercredi.

