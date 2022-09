Twitter expérimente à nouveau la vidéo et teste la vidéo à défilement vertical

Twitter annonce sur son blog officiel qu’il commencera à déployer une nouvelle façon de découvrir des vidéos sur TikTok. Non, Twitter ne va pas commencer à diffuser de courtes vidéos de type TikTok de la même manière qu’IG l’a fait avec Reels ou YouTube avec Shorts. Au lieu de cela, il ne prendra qu’un seul élément de vidéo courte, ce qui facilitera la découverte de contenu vidéo sur la plate-forme.

Twitter présente un nouveau “lecteur multimédia immersif” qui lit les vidéos dans une nouvelle vue plein écran. Cela sera accessible en appuyant simplement sur/développant une vidéo à partir d’un Tweet. Les utilisateurs pourront balayer n’importe quelle vidéo s’ils souhaitent découvrir plus de contenu visuel. Quitter la vue vous ramènera à votre flux Twitter.

Twitter va également afficher plus de vidéos dans l’onglet Explorer de l’application. Les utilisateurs verront un nouveau carrousel vidéo ainsi que des Tweets d’intérêt sous “Vidéos pour vous”.

Nous voulons permettre à chacun d’utiliser notre service de la manière qui correspond le mieux à ses besoins, et les vidéos en sont une partie importante.

La visionneuse multimédia immersive sera déployée pour les utilisateurs iOS utilisant Twitter en anglais au cours des prochains jours. Pendant ce temps, le carrousel vidéo de l’onglet Explorer est désormais disponible en anglais pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.

La dernière fois que Twitter a essayé d’intégrer la vidéo, cela a échoué. Twitter a lancé Fleets en novembre 2020, seulement pour qu’il débranche environ 8 mois plus tard. Avec cette annonce, il ne semble pas que Twitter essaie de changer sa stratégie de contenu et oblige soudainement ses utilisateurs à diffuser des vidéos courtes comme l’a fait Instagram. Au lieu de se concentrer sur la vidéo, cela ne fera que rendre les vidéos plus faciles à trouver et à utiliser.

La source