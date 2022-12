Twitter exigera la vérification du numéro de téléphone pour un abonnement Blue

Si vous suivez la saga Twitter depuis que Musk a pris ses fonctions de PDG, vous saurez que les choses étaient assez chaotiques au siège. Non seulement il s’agissait de la purge massive des employés de Twitter, mais lorsque Twitter Blue a été relancé, il a permis à tout utilisateur de payer 8 $/mois pour une coche vérifiée à côté de n’importe quel nom de profil. Cela a entraîné des abus lorsque des comptes se sont fait passer pour des personnalités publiques, des célébrités et des entreprises et ont tweeté à partir de ces comptes et ont incité Twitter à débrancher temporairement Blue.

nous relançons @TwitterBlue le lundi – abonnez-vous sur le Web pour 8 $/mois ou sur iOS pour 11 $/mois pour accéder aux fonctionnalités réservées aux abonnés, y compris la coche bleue 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 —Twitter (@Twitter) 10 décembre 2022

Au cours du week-end, Twitter Blue a été relancé avec la possibilité supplémentaire de créer des Tweets contenant jusqu’à 4 000 caractères, les réponses aux Tweets seront prioritaires et les utilisateurs verront deux fois moins de publicités. Peu de temps après sa mise en ligne, les conditions de Twitter ont été mises à jour pour indiquer qu’un numéro de téléphone vérifié est requis pour Twitter Blue. Si vous n’êtes pas encore abonné à Blue et que vous n’avez pas encore vérifié de numéro de téléphone, vous serez invité à signer pour vérifier un numéro lors de votre inscription.

Les comptes Twitter qui n’ont pas été actifs au cours des 30 derniers jours ou qui ont changé leur photo de profil, leur nom d’affichage ou leur nom d’utilisateur au cours des sept jours précédents peuvent également ne pas être en mesure de s’inscrire. Les abonnés auront également besoin d’un numéro de téléphone vérifié.

Ceux qui s’inscrivent à Twitter Blue bénéficieront immédiatement de tous les avantages de Blue, tels que l’édition de Tweets et de vidéos plus longues (ainsi que tout ce qui est mentionné ci-dessus), mais ne verront pas la coche tout de suite. Musk a confirmé le mois dernier que tous les comptes Blue allaient être vérifiés manuellement. Twitter Blue coûtera 8 $/mois lorsque vous vous abonnez via le Web ou 11 $/mois lorsque vous vous inscrivez via iOS pour tenir compte de la taxe sur l’App Store d’Apple.

La source