Twitter exhorte les actionnaires à approuver la vente à Musk dans le dépôt de procuration révisé

Le logo Twitter et les informations commerciales sont affichés alors qu’un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 3 mai 2022.

Le conseil d’administration de Twitter a déclaré vendredi aux actionnaires que leur vote en faveur de la vente de 44 milliards de dollars à Elon Musk était la dernière étape pour satisfaire à l’accord de fusion.

“L’adoption de l’accord de fusion par nos actionnaires est la seule approbation ou condition réglementaire restante pour finaliser la fusion en vertu de l’accord de fusion, et constitue une étape importante et nécessaire pour que nos actionnaires reçoivent la contrepartie de la fusion”, a déclaré Twitter dans une mise à jour. dépôt de procuration avec la SEC.

Twitter invite les actionnaires à assister à une assemblée spéciale à une date non précisée pour voter sur une proposition d’adoption du plan d’acquisition initial à partir de fin avril.

La société a déclaré qu’en plus de nécessiter l’approbation des actionnaires, la clôture de l’accord est soumise à un “litige en cours”.

Le dossier mis à jour fournit un bref historique de la lutte juridique entre Musk et Twitter au cours de la semaine dernière. Le 8 juillet, Musk a déclaré qu’il mettait fin à l’accord, après avoir affirmé que Twitter n’avait pas fourni les données demandées sur les bots et leur importance sur la plate-forme. Quelques jours plus tard, Twitter a répondu en poursuivant Musk dans le but de faire respecter l’accord de fusion.

Les actions de Twitter ont chuté de façon spectaculaire ces dernières semaines depuis que Musk a commencé à indiquer qu’il n’était pas attaché à l’accord. L’action a clôturé vendredi à 37,74 $, soit 30 % de moins que le prix convenu de 54,20 $.

