Twitter exhorte le juge à ne pas retarder l’audience d’Elon Musk sur l’accord, arguant que “un différend très public” nuit à l’entreprise

Twitter veut qu’un juge accélère son procès contre Elon Musk, qui a tenté de se retirer d’un accord pour acheter la société.

Musk dit que le procès ne devrait pas avoir lieu avant février 2023.

Twitter a déclaré que la situation actuelle lui nuisait avec “chaque jour qui passe, Musk est en infraction” dans un dossier de lundi.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Twitter a déclaré lundi qu’il était crucial que son affaire contre Elon Musk soit entendue par un tribunal du Delaware dès que possible, et non en février comme l’a demandé le milliardaire Tesla.

“La date de procès la plus proche possible est impérative”, ont déclaré les avocats de la société de médias sociaux dans un document déposé au Delaware Chancery Court. “Ce différend très public nuit à Twitter chaque jour qui passe, Musk est en infraction. Musk amplifie ce préjudice en utilisant la propre plate-forme de la société comme mégaphone pour le dénigrer.”

Mardi dernier, Twitter a poursuivi Musk après avoir tenté de se retirer d’un contrat d’achat de la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars. Dans le procès, Twitter a demandé que l’affaire soit accélérée et entendue en septembre, citant l’impact négatif qu’une longue bataille juridique aurait sur son activité.

En réponse, les avocats de Musk ont ​​demandé que le procès commence en février 2023 au plus tôt. Musk a déclaré qu’il faudrait un temps considérable pour enquêter correctement et échanger des informations sur le nombre de comptes de spam sur la plate-forme de Twitter, au cœur de son différend contre l’entreprise.

Dans le dossier de lundi, les avocats de Twitter ont réitéré l’importance d’un procès rapide.

“Des millions d’actions Twitter s’échangent quotidiennement sous un nuage de doute créé par Musk. Aucune entreprise publique de cette taille et de cette envergure n’a jamais eu à supporter ces incertitudes”, ont-ils déclaré.

Les avocats de Musk n’ont pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.