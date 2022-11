Twitter étiquette les “médias d’État” ukrainiens — RT World News

La plate-forme a appliqué la marque peu de temps après la finalisation de l’acquisition d’Elon Musk

Tout juste sorti de son acquisition par le milliardaire Elon Musk, Twitter a commencé à étiqueter les tweets des médias ukrainiens soutenus par l’État de la même manière qu’il le fait avec un certain nombre de médias russes. Les étiquettes sont apparues sur des comptes comme United24.media – une plateforme mise en place par le président ukrainien Vladimir Zelensky – à partir de mardi.

Twitter a commencé non seulement à étiqueter tous les tweets liés aux médias russes affiliés à l’État, mais à réduire leur visibilité en février, annonçant la politique après le début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine. La plateforme a affirmé à l’époque qu’elle prévoyait d’ajouter des labels aux médias soutenus par l’État d’autres pays, ce qu’elle s’est engagée à faire depuis 2020. Alors que certains médias chinois et iraniens ont été ainsi étiquetés, des médias français, britanniques et américains ont pas, bien qu’il soit répertorié comme hautement prioritaire.

Musk, un fervent partisan du gouvernement ukrainien, a néanmoins été critiqué par Kiev le mois dernier lorsqu'il a proposé un accord de paix avec Moscou prévoyant que l'Ukraine renonce à toutes ses revendications sur la Crimée et s'engage à la neutralité.















À un moment donné, le milliardaire aurait même été brièvement inclus dans les célèbres Mirotvorets “liste de mise à mort» après que des informations aient fait surface selon lesquelles il menaçait de couper l’accès gratuit à l’armée ukrainienne à son service Internet par satellite Starlink si le Pentagone ne couvrait pas le coût. Le PDG de SpaceX a depuis rassuré Kiev qu’il n’éteindrait pas Starlink même si le gouvernement américain refusait de fournir un financement.

Musk n’a pas hésité à apporter des changements à Twitter, licenciant quatre de ses principaux dirigeants – dont le PDG Parag Agrawal – et liquidant l’ensemble de son conseil d’administration plus tôt cette semaine au milieu d’informations selon lesquelles il prévoyait de réduire les effectifs jusqu’à un quart. L’homme le plus riche du monde prévoit de facturer 8 $ aux utilisateurs pour recevoir ou conserver le chèque bleu de vérification tant convoité, qui s’accompagnera d’un classement de recherche plus élevé, de moins de publicités et de la possibilité de publier une vidéo longue durée. Musk a payé 44 milliards de dollars pour Twitter la semaine dernière après des mois de querelles avec la direction de l’entreprise sur les termes de l’accord.