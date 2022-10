Twitter étend le projet de vérification des faits Birdwatch à l’ensemble des États-Unis

Le projet Birdwatch de Twitter, qui ajoute des vérifications des faits, du contexte et des liens vers une lecture plus approfondie des tweets trompeurs, sera visible par tous les utilisateurs de Twitter aux États-Unis à partir de jeudi, la société de médias sociaux a déclaré dans un article de blog. Birdwatch, qui actuellement compte plus de 10 000 contributeursest dans un pilote plus limité depuis des mois.

Pour être visible publiquement, une note Birdwatch doit être jugée utile par les contributeurs de Birdwatch, y compris les contributeurs ayant un historique de points de vue différents, a déclaré la société. Les utilisateurs de Twitter qui ne contribuent pas à Birdwatch pourront également évaluer les notes comme utiles ou non.

Twitter indique que tout au long du projet pilote, Birdwatch a réduit l’engagement avec des tweets trompeurs de 15 à 35 %. L’efficacité de Birdwatch semble traverser la fracture politique du pays, selon les données de Twitter.

“Dans notre enquête la plus récente, les notes se sont avérées informatives quelle que soit l’affiliation politique d’une personne – il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans le caractère informatif moyen de l’identité du parti”, a déclaré Twitter dans son article de blog.

Twitter cherche à élargir son vivier de contributeurs aussi bien. Avant que les contributeurs puissent publier leurs propres notes, ils passent par un processus d’intégration au cours duquel ils doivent constamment évaluer et distinguer les utiles et les inutiles.

Des questions subsistent quant à l’utilité des vérifications des faits par la foule, ce que Twitter a reconnu avec une référence au célèbre navire de recherche sur Internet Boaty McBoatface (résultat d’un concours public de nommage). Certaines analyses de tiers ont montré que la plupart des notes de Birdwatch n’a pas cité les sources et a soulevé des inquiétudes quant à l’anonymat des contributeurs de Birdwatch. À l’époque, Twitter a déclaré que la plupart des notes citaient des sources et que l’anonymat protégeait les contributeurs du harcèlement.

Twitter a placé l’algorithme qui alimente Birdwatch sur Github où il est accessible au public.