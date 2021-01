Twitter et Facebook verrouillent les comptes de Trump après la violence à Capitol Hill

Mise à jour: le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que le président Trump serait bloqué de ses plateformes «Au moins» jusqu’à la fin de son mandat. SAN FRANCISCO – Twitter et Facebook ont ​​verrouillé mercredi les comptes du président Trump, ce qui l’empêche de publier des messages à ses plus de 88 millions d’abonnés sur Twitter et 35 millions d’abonnés sur Facebook, après avoir publié une série de messages inexacts et incendiaires un jour. de violence dans la capitale nationale. Ces mesures étaient une réprimande sans précédent de M. Trump par les entreprises de médias sociaux, qui ont longtemps été des mégaphones pour le président.

Twitter a déclaré que le compte de M. Trump resterait verrouillé pendant 12 heures et que l’interdiction pourrait être prolongée si plusieurs de ses tweets qui rejetaient les résultats des élections et semblaient inciter à la violence n’étaient pas supprimés. Le compte de M. Trump sera définitivement suspendu s’il continue de violer les politiques de Twitter contre les menaces violentes et la désinformation électorale, a ajouté la société.

Twitter a déclaré que les risques de maintenir en direct les commentaires de M. Trump sur son site étaient devenus trop élevés. «Notre politique d’intérêt public – qui a guidé nos mesures d’application dans ce domaine pendant des années – se termine là où nous pensons que le risque de préjudice est plus élevé», a déclaré un porte-parole. Facebook a ensuite interdit à M. Trump de publier sur le réseau social pendant 24 heures après avoir constaté qu’il avait enfreint les règles de l’entreprise avec deux publications, a déclaré un porte-parole de Facebook. Instagram, le site de partage de photos appartenant à Facebook, a déclaré qu’il verrouillerait également le compte de M. Trump pendant 24 heures. Les actions font suite à un torrent de critiques visant les entreprises de médias sociaux pour leur rôle dans la diffusion de la désinformation et le fait d’être un porte-parole pour M. Trump après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole mercredi et a interrompu la certification des votes du collège électoral. Pendant des années, M. Trump avait renforcé son influence avec des publications sur Twitter et Facebook. Depuis qu’il a perdu les élections de novembre, il a utilisé les plates-formes pour contester les résultats des élections et les qualifier de frauduleux. Mercredi, sur Twitter, les utilisateurs ont appelé le directeur général de la société, Jack Dorsey, à supprimer le compte du président Trump. Les groupes de défense des droits civiques ont déclaré que l’action des entreprises de médias sociaux contre les appels à la violence politique était «depuis longtemps. » Même les investisseurs en capital-risque qui avaient récolté des richesses en investissant dans les médias sociaux ont exhorté Twitter et Facebook à faire plus.

«Pendant quatre ans, vous avez rationalisé cette terreur. L’incitation à la trahison violente n’est pas un exercice de liberté d’expression », a déclaré Chris Sacca, un investisseur technologique qui avait investi dans Twitter, a écrit à M. Dorsey et au directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg. «Si vous travaillez dans ces entreprises, c’est vous aussi. Ferme-le. » Twitter, Facebook et d’autres avaient auparavant résisté à la répression des publications de M. Trump et d’autres contenus toxiques, affirmant que les publications étaient dans l’intérêt du public. Alors que les plateformes avaient commencé à prendre davantage de mesures contre la désinformation politique dans les mois précédant les élections, elles ont refusé de supprimer les messages de M. Trump et ont plutôt pris des demi-mesures, telles que l’étiquetage de ses publications. Ainsi, lorsque la violence a éclaté à Washington mercredi, c’était, dans l’esprit des critiques de longue date, le jour où les poulets sont rentrés chez eux pour se percher pour les entreprises de médias sociaux. Après le début de la vague de critiques, Twitter et Facebook ont ​​commencé à supprimer plusieurs des messages de M. Trump de leurs sites, y compris celui où le président a faussement déclaré qu ‘«une victoire électorale sacrée» avait été «effacée sans cérémonie et vicieusement». «Nous savons que les entreprises de médias sociaux ont au mieux été insensées» pour empêcher l’extrémisme de se développer sur leurs plateformes, a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur de la Ligue anti-diffamation. «La liberté d’expression n’est pas la liberté d’inciter à la violence. Ce n’est pas un discours protégé. » La transition présidentielle Mis à jour 7 janvier 2021 à 11 h 08 HE Facebook interdit indéfiniment Trump.

Renee DiResta, chercheuse à l'Observatoire Internet de Stanford qui étudie les mouvements en ligne, a ajouté que la violence était le résultat de personnes opérant dans des réseaux sociaux fermés où elles croyaient que les allégations de fraude électorale et de vol des élections à M. Trump. «C'est une démonstration de l'impact très réel des chambres d'écho», a-t-elle déclaré. «Cela a été une répudiation frappante de l'idée qu'il existe un monde en ligne et hors ligne, et que ce qui est dit en ligne est en quelque sorte maintenu en ligne. J'espère que cela élimine la conception de l'esprit des gens. YouTube a également déclaré mercredi qu'il ne tolérerait pas les appels à la violence sur leurs sites. Le site vidéo a déclaré avoir supprimé plusieurs flux en direct montrant des participants prenant d'assaut le bâtiment du Capitole avec des armes à feu. Il a également déclaré qu'il élèverait les sources d'informations faisant autorité sur sa page d'accueil, ses résultats de recherche et ses recommandations.