Après que Twitter et Facebook ont ​​expulsé le président Trump de leurs plateformes et que ses partisans ont commencé à comparer son musellement des médias sociaux à la censure chinoise, le président a obtenu le soutien d’une source inattendue: la Chine. «Légalement, il est toujours président. C’est un coup d’État », a déclaré un commentaire, qui comprenait un juron, qui a été aimé 21 000 fois sur Weibo, la plateforme de médias sociaux chinoise. «Un pays aussi grand que les États-Unis ne peut pas tolérer la bouche de Trump», a déclaré un autre commentaire populaire. «La démocratie américaine est morte.» Les commentaires ont été sollicités par Guancha.com, un site d’information nationaliste, qui a créé le hashtag # BigUSappsunitedtosilenceTrump # sur Weibo. Ils ont été repris par Global Times, un tabloïd contrôlé par le Parti communiste.

M. Trump «a perdu son droit de citoyen américain ordinaire», a-t-il écrit dans un éditorial. «Ceci, bien sûr, va à l’encontre de la liberté d’expression que les élites politiques américaines préconisent.» L’expulsion de M. Trump des médias sociaux américains pour avoir incité la foule violente au Capitole la semaine dernière a consommé Internet chinois, l’un des forums les plus sévèrement censurés au monde. Dans une très grande majorité, les gens qui risquent la prison pour ce qu’ils écrivent condamnent ce qu’ils considèrent comme de la censure ailleurs. Une grande partie de la condamnation est motivée par les armes de propagande de la Chine. En mettant en avant les décisions de Twitter et Facebook, ils estiment qu’ils renforcent leur message au peuple chinois selon lequel personne au monde ne jouit vraiment de la liberté d’expression. Cela donne au parti une plus grande autorité morale pour réprimer le discours chinois. «Certaines personnes peuvent penser que la décision de Twitter de suspendre le compte du président américain est un signe de démocratie», a déclaré Hu Xijin, rédacteur en chef du Global Times, a écrit dans un article d’opinion avec le titre «La suspension du compte de Trump par Twitter montre que la liberté d’expression a des limites dans chaque société.» Il serait difficile pour les États-Unis de revenir et de jouer le rôle de «phare de la démocratie», a ajouté M. Hu dans un article de Weibo.

De nombreux utilisateurs chinois en ligne ont acheté la ligne officielle. Près des deux tiers des quelque 2700 participants à un sondage en ligne chinois ont voté que Twitter n’aurait pas dû fermer le compte de M. Trump. Le sponsor du sondage était un journal appartenant à l’agence de presse Xinhua, le porte-parole officiel du gouvernement chinois. «Je viens d’apprendre ces derniers jours que les plateformes de médias sociaux américaines suppriment fréquemment les publications et suspendent également les comptes», a écrit un compte Weibo vérifié appelé «Su Jiande». «J’ai perdu le dernier soupçon de respect pour le pays.» L’utilisateur a remercié Weibo d’avoir permis aux utilisateurs de dire ce qu’ils voulaient à la recherche de la vérité. (J’ai lu la chronologie Weibo de l’utilisateur et je n’ai trouvé aucune trace de sarcasme.) De nombreux utilisateurs de Weibo ont exhorté M. Trump à ouvrir un compte Weibo. «Ce ne sont pas les États-Unis tels que nous les connaissons», a commenté un utilisateur de Weibo nommé Xiangbanzhang. «C’est l’Irak de Saddam et la Libye de Kadhafi.» Les défenseurs de Trump comparent l’éviction du président des médias sociaux à la censure à la chinoise. «Ce n’est pas la Chine, ce sont les États-Unis d’Amérique et nous sommes un pays libre», a écrit Sarah Huckabee Sanders, ancienne attachée de presse de M. Trump. sur Twitter. La censure chinoise ne fonctionne pas de cette façon. En Chine, le discours sur les hauts dirigeants est étroitement surveillé et sévèrement censuré. Les personnes qui gèrent Facebook et Twitter ont le droit du premier amendement de choisir ce qui peut et ne peut pas aller sur leurs plateformes. Le gouvernement chinois exige que les sites d’information consacrent leurs deux principaux articles quotidiens à Xi Jinping, le chef suprême de la Chine. Mardi, par exemple, des médias en ligne ont vanté un discours prononcé par M. Xi lors d’un séminaire du parti, tandis qu’un autre article expliquait les allusions littéraires classiques utilisées dans un article sous sa signature dans un magazine du Parti communiste.

Le gouvernement a des règles strictes concernant les comptes de médias sociaux et les sites Web qui peuvent publier des articles et des photos de dirigeants comme M. Xi. Les jeunes censeurs passent une grande partie de leur journée de travail à bloquer et à supprimer des liens contenant des photos des dirigeants, même si le contenu soutient le gouvernement. En d'autres termes, les Chinois ordinaires n'ont même pas le droit de publier des photos de M. Xi, encore moins de le critiquer. Ceux qui osent le critiquer s'exposent à de sévères punitions. Ren Zhiqiang, un homme d'affaires à la retraite et une personnalité influente des médias sociaux, a été réduit au silence sur les plateformes en ligne chinoises au début de 2016 après avoir critiqué les directives de M. Xi selon lesquelles les médias d'information chinois devraient servir le parti. Il a été condamné à 18 ans de prison l'année dernière après avoir écrit un essai critiquant la réponse de M. Xi à l'épidémie de coronavirus. Les sociétés Internet chinoises mènent leur propre censure, mais elles le font par crainte de ce que les autorités de Pékin pourraient leur faire. En février dernier, ifeng.com, un portail d'actualités, était puni pour exécuter du contenu original sur l'épidémie de coronavirus. En vertu de la réglementation chinoise, ces sites Web ne peuvent pas produire de contenu d'actualité original. Selon le régulateur national d'Internet, les sites Web et les régulateurs en décembre traité plus de 13 millions d'articles jugés illégaux et insalubres, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Parmi eux, six millions ont été traités par Weibo. Pour ces raisons, de nombreux Chinois sont abasourdis par l'idée que des entreprises privées telles que Twitter et Facebook ont ​​le pouvoir de rejeter un président américain en exercice.

«Quand Twitter a interdit Trump, c’était une plate-forme privée refusant de servir le président», a écrit un utilisateur de Weibo appelé Xichuangsuiji en essayant d’expliquer la distinction. «Lorsque Weibo vous interdit, il s’agit simplement d’exécuter les directives du gouvernement pour censurer le discours d’un individu.» Certains dissidents chinois et intellectuels libéraux s’opposent aux interdictions parce qu’ils ont subi une censure sévère en Chine ou parce qu’ils soutiennent M. Trump, qu’ils considèrent comme sévère envers le Parti communiste.