Twitter et Facebook muselent Trump au milieu des violences au Capitole

Dans une mesure sans précédent, Facebook et Twitter ont suspendu le président Donald Trump de publier sur leurs plateformes mercredi après la prise d’assaut des États-Unis. Capitol par ses partisans.

Twitter a verrouillé Trump hors de son compte pendant 12 heures et a déclaré que de futures violations par Trump pourraient entraîner une suspension permanente. La société a exigé la suppression de trois des tweets de Trump, y compris une courte vidéo dans laquelle il exhortait ces partisans à «rentrer chez eux» tout en répétant des mensonges sur l’intégrité de l’élection présidentielle. Le compte de Trump a supprimé ces messages; s’ils étaient restés, Twitter avait menacé de prolonger sa suspension.

Facebook a fait un suivi dans la soirée, annonçant que Trump ne serait pas en mesure de publier pendant 24 heures suite à deux violations de ses politiques.

Alors que certains ont applaudi les actions des plates-formes, les experts ont noté que les actions des entreprises faisaient suite à des années de harcèlement et de dénigrement contre Trump et ses partisans, diffusant de dangereuses fausses informations et encourageant la violence qui ont contribué aux violences de mercredi.

Jennifer Grygiel, professeur de communication à l’Université de Syracuse et experte des médias sociaux, a déclaré que les événements de mercredi à Washington, DC, étaient le résultat direct de l’utilisation par Trump des médias sociaux pour répandre la propagande et la désinformation, et que les plateformes devraient assumer une certaine responsabilité pour leur inaction.

«C’est ce qui se passe», a déclaré Grygiel. «Nous n’avons pas simplement vu une brèche au Capitole. Les plateformes de médias sociaux ont été violées à plusieurs reprises par le président. C’est de la désinformation. C’était une tentative de coup d’État aux États-Unis.

Grygiel a déclaré que la décision de la plate-forme de supprimer la vidéo – et la suspension de Twitter – sont trop faibles, trop tard.

«Ils s’orientent vers une action plus ferme», a déclaré Griegel, appelant Trump «pièce A» pour la nécessité d’une plus grande réglementation des médias sociaux. «Les médias sociaux en sont complices parce qu’il a utilisé à plusieurs reprises les médias sociaux pour inciter à la violence. C’est l’aboutissement d’années de propagande et d’abus des médias par le président des États-Unis. «

Trump a publié cette vidéo plus de deux heures après l’entrée des manifestants dans le Capitole, interrompant la réunion des législateurs lors d’une session conjointe extraordinaire pour confirmer les résultats du collège électoral et la victoire du président élu Joe Biden.

Jusqu’à présent, YouTube n’a pas pris de mesures similaires pour museler Trump.

Guy Rosen, vice-président de l’intégrité de Facebook, a déclaré mercredi sur Twitter que la vidéo avait été supprimée parce qu’elle «contribuait plutôt que de diminuer le risque de violence continue».

«Il s’agit d’une situation d’urgence et nous prenons des mesures d’urgence appropriées, notamment en supprimant la vidéo du président Trump», a déclaré Rosen sur Twitter.

Twitter a initialement laissé la vidéo en place mais a empêché les gens de la retweeter ou de la commenter. Ce n’est que plus tard dans la journée que la plate-forme l’a entièrement supprimée.

Trump a ouvert sa vidéo en disant: «Je connais votre douleur. Je connais ta blessure. Mais tu dois rentrer chez toi maintenant.

Après avoir répété de fausses déclarations sur la fraude électorale affectant l’élection, Trump a poursuivi en disant: «Nous ne pouvons pas faire le jeu de ces personnes. Nous devons avoir la paix. Alors rentrez chez vous. Nous t’aimons. Vous êtes très spécial. »

Les législateurs républicains et les responsables de l’administration précédente avaient supplié Trump de faire une déclaration à ses partisans pour réprimer la violence. La déclaration intervient alors que les autorités luttaient pour prendre le contrôle d’une situation chaotique au Capitole qui a conduit à l’évacuation des législateurs et à la mort d’au moins une personne.

Trump a exploité les médias sociaux – en particulier Twitter – comme un outil puissant pour diffuser de la désinformation sur les élections. L’émeute de mercredi n’a fait qu’augmenter les appels à interdire Trump de la plate-forme.

«Le président a encouragé la sédition et incité à la violence», a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur général de l’Anti-Defamation League dans un communiqué. «Plus que tout, ce qui se passe actuellement au Capitole est le résultat direct de la peur et de la désinformation. qui a été vomi régulièrement du bureau ovale. «