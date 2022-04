Twitter est une mauvaise entreprise. Quel est le plan d’Elon Musk ?

Félicitations Elon Musk ?

Il y a onze jours, vous avez dit au monde que vous vouliez acheter Twitter pour 43 milliards de dollars, ce qui a suscité un certain… scepticisme. Maintenant, il semble que vous allez vraiment le faire. * Pour 44 milliards de dollars, il s’avère.

Maintenant quoi? Plus précisément : maintenant, comment allez-vous gérer Twitter, qui est une entreprise à but lucratif qui n’est pas très douée pour faire des profits ?

L’être humain le plus riche du monde a tenu à dire qu’il achète Twitter parce qu’il se soucie de la liberté d’expression, pas de l’argent. Pour l’instant, prenons-le au mot. ** Mais même dans ce cas, Musk voudra que Twitter, vous savez, gagne de l’argent.

Et plus que cela, il voudra que Twitter vaille au moins autant qu’il l’a payé – soit 38% de plus que ce que Wall Street pensait que cela valait le jour où il a annoncé son intention de l’acheter. Et lui, et les personnes qui l’aident à financer l’accord, aimeraient probablement qu’il vaille encore plus.

Alors comment vont-ils faire ça ?

Pour récapituler : le plus gros problème de Twitter en tant qu’entreprise – un problème avec lequel il a toujours lutté – est qu’il s’agit d’une entreprise gratuite, financée par la publicité, qui n’a pas suffisamment d’utilisateurs pour la rendre attrayante pour les annonceurs.

Comme je l’écrivais il y a 11 jours, alors qu’ElonTwitter ne semblait pas du tout incontournable :

Twitter a le même modèle commercial – gratuit et soutenu par les annonceurs – que Google et Facebook. Mais il a beaucoup, beaucoup moins de portée que ces entreprises, donc les annonceurs ne vont pas lui apporter autant de soutien. C’est pourquoi Google a rapporté 257 milliards de dollars l’année dernière, Facebook a rapporté 117 milliards de dollars et Twitter a rapporté 5 milliards de dollars. Et c’est pourquoi Google vaut 1,7 billion de dollars, Facebook 583 milliards de dollars et Twitter 36 milliards de dollars.

Alors. Que peut faire Elon pour rendre Twitter plus précieux ? Il n’a pas dit à haute voix, bien qu’il aurait fait une sorte de geste à ce sujet lorsqu’il courtisait des investisseurs la semaine dernière.

Mais Twitter est Twitter, donc les gens ont des suggestions. Faisons un petit sondage :

Réduire les coûts. Le manuel standard des fusions et acquisitions inclut toujours celui-ci : l’entreprise que vous avez achetée fonctionnerait mieux avec moins de personnes à sa tête. Voici Marc Andreessen, investisseur et super utilisateur/troll de Twitter :

Les bonnes grandes entreprises sont en sureffectif par 2x. Les mauvaises grandes entreprises sont en sureffectif de 4x ou plus. —Marc Andreessen (@pmarca) 16 avril 2022

Vraisemblablement, Musk a déjà prévu de licencier certains des employés de Twitter – et peut-être s’attend-il à ce que d’autres travailleurs partent en colère simplement parce qu’il en est propriétaire. Et je suppose qu’il prévoit de réduire son équipe de modération de contenu, car il dit qu’il veut moins de modération de contenu. D’un autre côté : alors que les effectifs de Twitter ont augmenté de 36 % l’an dernier, il ne compte toujours que 7 500 employés, soit seulement 10 % du total de Facebook. Et ces employés génèrent des revenus – environ 1 million de dollars par an et par employé, selon CSIMarket. Soit dit en passant, la Tesla d’Elon Musk génère environ 760 000 $ par employé.

Apportez plus de tweeters. Ceci est une question difficile. La croissance de l’audience de Twitter n’a pas totalement stagné – elle a en fait augmenté ces dernières années – mais Twitter a passé des années à essayer d’inciter plus de gens à s’inscrire, avec peu de résultats. (Ce qui est l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise a cessé de rapporter ses numéros d’utilisateurs mensuels en 2019.) La conclusion, de presque toutes les personnes sur Twitter à qui j’ai parlé : tout le monde sait ce qu’est Twitter et ceux qui veulent l’utiliser , faire. Pourriez-vous rendre le produit plus attrayant pour davantage de personnes ? Je suppose? Mais personne ne sait comment. (Et ne vous embêtez pas à dire qu’il y a une horde d’utilisateurs conservateurs/libres penseurs qui reviendront sur Twitter si Elon le rend plus attrayant pour eux : s’il y en avait, le Truth Social de Donald Trump serait en plein essor, pas une ville fantôme. )

Vendre des annonces plus/plus chères. Aussi un dur. Une ligne avec laquelle la plupart des fans de Twitter sont d’accord est quelque chose comme : « Regardez à quel point cette plateforme est influente ! Après tout, nous sommes dessus ! Les annonceurs devraient donc réclamer pour nous contacter, les personnes influentes. Mais les annonceurs ne l’achètent pas : ils préfèrent aller là où ils peuvent toucher un grand nombre de personnes à la fois. Et tandis que les annonceurs sont nouvellement intéressés à dépenser de l’argent pour des “influenceurs” sur les réseaux sociaux qui peuvent promouvoir leurs produits auprès de leurs abonnés, ces influenceurs ne traînent pas sur Twitter – ils sont sur YouTube, Instagram et TikTok.

Vendre l’accès à Twitter. C’est un argument populaire, et il se synchronise avec l’argument « regardez à quel point Twitter est influent » : Twitter est apparemment très important pour Elon Musk. Ne paierait-il pas pour l’utiliser ? Et la réponse s’avère être : Oui. Mais qu’en est-il de tous les autres ? “Je pense qu’il reste un mouvement”, m’a dit aujourd’hui un ancien cadre de Twitter. “Une forme de paiement pour tweeter.” Vous ne facturez personne pour lire Twitter, juste pour créer Twitter. Peut-être que c’est un prix unique, peut-être qu’il évolue en fonction de la portée.

C’est une idée avec laquelle Twitter flirte depuis le tout début – mais pas vraiment, au-delà de ses publicités “tweets promus”. Et si vous souhaitez lui donner une tournure positive, vous remarquerez peut-être que le paiement pour tweeter devrait dissuader la plupart des gens de tweeter les trucs les plus stupides. D’un autre côté, vous pouvez imaginer des scénarios où des gens qui ont beaucoup d’argent tweetent beaucoup de choses stupides, parce que. Et où les gens qui ont moins ne tweetent pas autant – ou pas du tout. Ce n’est ni amusant, ni très utile à personne.

Vendre autre chose ? Comme, Twitter, dit le commentateur technique Ben Thompson, qui soutient que Twitter devrait se concentrer uniquement sur l’exécution de Twitter – le service qui affiche vos tweets dans le monde entier en temps réel – puis accorder l’accès à celui-ci à quiconque souhaite créer une entreprise autour de lui. , comme ils le souhaitent. Considérez-le comme un Twitter en marque blanche que Twitter vend aux personnes qui souhaitent créer leur propre Twitter : peut-être souhaitez-vous gérer un service Twitter qui se concentre uniquement sur les chats persans à poils longs et leurs propriétaires, et votre ami souhaite en gérer un dédié aux fans d’ivermectine : vous achetez les données de Twitter et vous les présentez comme bon vous semble. Les publicités? Payer pour lire ? Quoi que vous décidiez : Twitter ne fait que vous vendre de l’essence.

Mais encore une fois, Musk a vraiment besoin de… quelque chose. Même s’il achète vraiment Twitter au nom de l’humanité, il a acheté une entreprise. Et simplement gérer Twitter comme une organisation à but non lucratif pour ce qu’il décrit comme le plus grand bien n’est pas une option. Son accord sur Twitter est partiellement financé par la dette des banques, qui voudront éventuellement récupérer leur argent ; une partie de la dette est également liée à ses actions Tesla, et l’action Tesla est à la fois volatile et très, très appréciée. S’il devait s’effondrer (voir : Netflix), les finances de Musk deviendraient assez branlantes, rapidement.

Il y a aussi la possibilité que Musk ne touche pas vraiment du tout à Twitter : il renonce à la modération, permet à des gens comme Donald Trump de revenir (non merci, dit Trump), et peut-être décidera-t-il que c’est beaucoup plus amusant de devenez un utilisateur de Twitter — gratuitement ! – qu’un propriétaire de Twitter. Et puis cherchez quelqu’un pour l’enlever de ses mains. Cela peut s’avérer beaucoup plus difficile que d’acheter Twitter.

* Mise en garde standard sur le fait que l’accord n’a pas été officiellement conclu, ainsi qu’une mise en garde standard d’Elon Musk qui note qu’il est… erratique.

** Prendre Elon Musk au mot peut être une proposition coûteuse et risquée, mais vous ne faites que lire gratuitement quelques mots sur Internet, donc nous allons probablement bien ici.

Vous avez une meilleure idée de ce que Musk devrait faire avec Twitter ? Fais-moi savoir (Twitter fonctionne, tout comme cet e-mail : [email protected]).