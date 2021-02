Fraîchement sorti de son rôle de princesse Diana dans Netflix La Couronne, Emma Corrin est prêt à rejoindre Styles Harry dans un prochain film sur une histoire d’amour clandestine.

Selon Date limite, Corrin rejoindra Styles dans Mon policier, un prochain film d’Amazon basé sur le célèbre roman du même nom de Bethan Roberts. Le film devrait être produit par Greg Berlanti et Sarah Schechter, l’équipe derrière des spectacles comme Riverdale, vous et Fils prodigue, aussi bien que Tous américains producteur Robbie Rogers, qui est aussi le mari de Berlanti.

Schechter a partagé son enthousiasme pour le projet sur Twitter, en écrivant: « Tellement excitée de faire

@GBerlanti @robbierogers et @mimbomike. Un vrai projet passion de @robbierogers! «

Mon policier se déroule dans les années 50 et raconte l’histoire du couple marié Tom et Marion, dont la vie est bouleversée lorsqu’un homme âgé du nom de Patrick vient rester avec eux. Tom et Patrick, il est révélé, avaient une romance secrète depuis 40 ans, lorsque les relations entre personnes de même sexe étaient interdites par la loi.