Twitter est prêt pour une éventuelle bataille juridique avec Elon Musk

Elon Musk se prépare peut-être pour le prochain chapitre de son parcours de prise de contrôle sur Twitter : le tribunal.

Un accord de 44 milliards de dollars a été conclu en avril entre M. Musk et Twitter, et les deux parties travaillent depuis pour conclure l’accord. M. Musk a demandé des informations sur le nombre de comptes Twitter qui sont des robots, et Twitter a fourni à M. Musk l’accès à son « firehose », ou flux de tweets. Il a continué à partager des informations supplémentaires avec lui.

Jeudi, le Washington Post a rapporté que l’accord était en danger et que l’équipe de M. Musk devait “prendre des mesures potentiellement drastiques”. Les affirmations de l’article, qui n’ont pas pu être confirmées par la newsletter DealBook, ont pris Twitter et ses conseillers par surprise, car ils ne considéraient pas que l’accord était plus en péril qu’à tout autre moment au cours des derniers mois.

M. Musk n’a pas répondu à une demande de commentaire. Twitter a réitéré son intention “de conclure la transaction et de faire respecter l’accord de fusion au prix et aux conditions convenus”.