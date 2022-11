Twitter est poursuivi en justice alors qu’il se prépare à des licenciements massifs, rapporte Bloomberg

Le siège social de Twitter est vu à San Francisco, Californie, États-Unis, le 27 septembre 2022. (Ayfun Coskun/Getty Images)

Un recours collectif a été déposé contre Twitter devant le tribunal fédéral de San Francisco, a rapporté Bloomberg.

Le procès porte sur le plan de Twitter de licencier des milliers d’employés, a déclaré Bloomberg.

Le procès indique que Twitter n’a pas donné aux employés un préavis suffisant en cas de licenciement, a déclaré le média.

Un recours collectif déposé jeudi devant le tribunal fédéral de San Francisco affirme que le plan de Twitter de licencier des milliers d’employés est en violation de la loi fédérale et californienne, Bloomberg a rapporté vendredi.

Le procès – déposé par par avocate Shannon Liss-Riordan – demande au tribunal d’émettre une ordonnance obligeant Twitter à obéir à la AVERTIR Loi et d’empêcher l’entreprise de solliciter des employés pour signer des documents qui pourraient renoncer à leur droit de participer à un litige, selon Bloomberg.

La WARN Act, ou Worker Adjustment and Retraining Notification Act, est une loi fédérale qui oblige les entreprises de 100 employés ou plus à donner Préavis de 60 jours en cas de licenciement collectif ou d’autres interruptions de travail.

Liss-Riordan et Twitter n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider envoyées en dehors des heures de bureau.

Jeudi, les employés de Twitter ont reçu un e-mail de la société confirmant qu’il y aurait des licenciements vendredi, Kali Hays d’Insider signalé. Environ 3 700 employés de Twitter sont devrait être licencié.

Certains employés de Twitter ont commencé à perdre l’accès à plateformes de travail peu de temps après que Musk leur ait dit de s’attendre à ce que les licenciements commencent le lendemain, Initié rapporté.

“Je me suis déconnecté de la société Gmail et je me suis détendu le soir avec mes coéquipiers. Aucune communication ni notification”, a déclaré un membre du personnel. a écrit dans un post sur LinkedIn tard jeudi. Un autre employé écrit sur LinkedIn: “Je viens de me déconnecter à distance de l’ordinateur portable de mon entreprise et de le supprimer de Twitter Slack. Tellement triste que cela ait dû se terminer de cette façon.”

“J’ai eu le plaisir de travailler avec des Tweeps incroyables qui ont fait preuve d’une résilience et d’une compassion incroyables tout au long de cette épreuve. Ce n’est pas ce que nous avions demandé, mais nous en avons tiré le meilleur parti.” a écrit un troisième membre du personnel touché sur LinkedIn.