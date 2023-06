Twitter est le pire des principaux médias sociaux lorsqu’il s’agit de protéger les utilisateurs LGBTQ de la haine : GLAAD

Toutes les principales plateformes de médias sociaux ne parviennent pas à protéger les utilisateurs LGBTQ contre les discours de haine et le harcèlement – ​​en particulier ceux qui sont transgenres, non binaires ou non conformes au genre, a déclaré jeudi le groupe de défense GLAAD. Mais Twitter est le pire.

Dans son rapport annuel Indice de sécurité des médias sociaux, GLAAD a attribué à Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Twitter des scores faibles ou insuffisants, affirmant que les plateformes ne font pas assez pour assurer la sécurité de leurs utilisateurs. Cela dit, la plupart se sont améliorés depuis un an.

Twitter, qui a été acquis par le PDG de Tesla, Elon Musk, en octobre dernier, était la seule exception. Le tableau de bord de GLAAD l’a qualifiée de « plate-forme la plus dangereuse pour les personnes LGBTQ » et la seule à avoir vu ses scores baisser par rapport à l’année dernière.

Le personnel de communication de Twitter a été éradiqué après que Musk a repris l’entreprise et pendant des mois, les demandes adressées au bureau de presse n’ont été répondues que par une réponse automatisée d’un emoji caca, comme ce fut le cas lorsque l’Associated Press a contacté l’entreprise pour un commentaire.

Les défenseurs des LGBTQ avertissent depuis longtemps que la haine et le harcèlement en ligne peuvent conduire à la violence hors ligne. Mais même quand ce n’est pas le cas, les abus en ligne peuvent nuire à la santé mentale d’une personne.

« Il ne se passe pas une semaine sans que nous n’ayons une situation de doxxing pour quelqu’un dans notre communauté que nous devons venir et aider à l’arrêter et arrêter la haine, arrêter le vitriol et arrêter les attaques », a déclaré La PDG et présidente de GLAAD, Sarah Kate Ellis, fait référence à la pratique malveillante qui consiste à collecter des informations privées ou d’identification et à les publier en ligne sans l’autorisation de la personne, généralement dans le but de harceler, de menacer, de faire honte ou de se venger.

« Il a vraiment été amplifié à un niveau que nous n’avons jamais vu auparavant. »

Twitter a supprimé la politique de protection trans

L’indice de GLAAD mesure 12 indicateurs spécifiques aux LGBTQ – tels que les protections explicites contre la haine et le harcèlement pour les utilisateurs LGBTQ, l’offre d’options de pronoms de genre sur les profils et l’interdiction de la publicité qui pourrait être préjudiciable ou discriminatoire pour les personnes LGBTQ – puis émet un score de 0 à 100 par cent, où 100 est le plus sûr.

Sur Twitter, qui a reçu un score de 33%, les attaques contre les utilisateurs LGBTQ ont considérablement augmenté depuis qu’Elon Musk a repris l’entreprise l’automne dernier, selon plusieurs groupes de défense.

Depuis qu’Elon Musk a pris la tête de Twitter, les attaques contre les utilisateurs LGBTQ+ ont considérablement augmenté, selon plusieurs groupes de défense. (The Associated Press)

Une grande partie de la raison est les réductions drastiques de personnel que Musk a adoptées depuis sa prise de contrôle – il n’y a tout simplement pas assez de modérateurs de contenu pour gérer le flot de tweets problématiques allant du discours de haine au matériel graphique et au harcèlement.

Musk s’est également décrit comme un « absolutiste de la liberté d’expression » qui pense que les politiques précédentes de Twitter étaient trop restrictives.

En avril, par exemple, Twitter a discrètement supprimé une politique contre « les erreurs de genre ciblées ou les noms morts des personnes transgenres », ce qui fait craindre que la plate-forme ne devienne moins sûre pour les groupes marginalisés. Musk s’est également engagé à plusieurs reprises avec des personnalités d’extrême droite et a transmis des informations erronées à ses 143 millions de followers.

Twitter, dans le cadre de la même réorganisation des politiques de son site, a également changé la façon dont il répond aux tweets qui enfreignent ses règles. Alors que dans le passé, les tweets offensants étaient supprimés, la société affirme désormais qu’elle restreindra parfois un tweet au lieu de le supprimer complètement de la plate-forme.

« Twitter est en grande partie un cloaque maintenant. Vous ne pouvez pas poster sans vous faire attaquer. Il n’y a pas de place pour la conversation. Il s’agit simplement d’un combat au corps à corps », a déclaré Ellis. « Et c’est ce que c’est. C’est comme des combats aériens dans l’arrière-cour.

Ellis a déploré qu’avant la prise de contrôle, Twitter était un « leader » parmi les principales plateformes de médias sociaux en matière de protection des utilisateurs LGBTQ.

Les règles ne sont pas toujours appliquées

Meta, qui possède Facebook et Instagram, a vu son score augmenter de 15 % sur l’indice GLAAD pour les deux plateformes, à 61 % et 63 %, respectivement.

Alors que Meta s’est amélioré et a mis en place des politiques solides, GLAAD affirme que l’entreprise ne les applique pas systématiquement.

Par exemple, le groupe indique que pour de nombreux messages abusifs qu’il signale, Meta enverra une réponse automatisée indiquant qu’en raison du volume élevé de rapports qu’il reçoit, il n’est pas en mesure d’examiner le message.

Meta a déclaré dans une déclaration préparée qu’elle travaille avec « des organisations de la société civile du monde entier dans notre travail pour concevoir des politiques et créer des outils qui favorisent un environnement en ligne sûr », y compris en obtenant la contribution des organisations de sécurité et de défense des LGBTQ.

Meta, qui possède Facebook et Instagram, a amélioré sa sécurité pour les utilisateurs LGBTQ au cours de la dernière année, selon GLAAD. (Dado Ruvic/Reuters)

TikTok, qui a vu son score augmenter de 14 points à 57%, a déclaré qu’il était «fier d’avoir des politiques solides visant à protéger les personnes LGBTQ + contre le harcèlement et les discours de haine, y compris les erreurs de genre et les noms morts, et nous cherchons toujours à renforcer notre approche , informé à la fois par notre communauté et les conseils d’experts, tels que GLAAD.

YouTube de Google, quant à lui, a marqué 54%, en hausse de neuf points par rapport à 2022.

« Nos politiques interdisent les contenus qui incitent à la violence ou à la haine contre les membres de la communauté LGBTQ+. Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès significatifs dans notre capacité à supprimer rapidement ce contenu de notre plateforme et à mettre en évidence des sources faisant autorité dans les résultats de recherche et les recommandations », a déclaré le porte-parole Jack Malon.

Musk, dans des tweets et des déclarations publiques, a déclaré à plusieurs reprises qu’il soutenait la liberté d’expression et se qualifie d ‘ »absolutiste de la liberté d’expression » qui veut transformer Twitter en une « place publique numérique », où les personnes ayant des opinions différentes peuvent débattre librement.

La PDG nouvellement installée de la société, Linda Yaccarino, a également tweeté récemment que « vous devriez avoir la liberté de dire ce que vous pensez. Nous devrions tous.

TikTok affirme avoir des politiques solides visant à protéger les personnes LGBTQ contre le harcèlement et les discours de haine, y compris les erreurs de genre et les noms morts. (Dan Kitwood/Getty Images)

Mais GLAAD et d’autres organisations qui défendent les groupes marginalisés notent que la liberté sans entrave d’un groupe peut porter atteinte à la liberté d’expression des autres.

« La liberté d’expression ne signifie pas que je peux, vous savez, intimider et harceler les gens sans relâche », a déclaré Jenni Olson, directrice de la sécurité des médias sociaux chez GLAAD. « Et c’est pourquoi les entreprises ont des politiques de discours de haine, parce que… si quelqu’un m’intimide et me harcèle, cela signifie en fait que je n’ai pas la liberté d’expression parce que j’ai peur de dire quoi que ce soit. »