Twitter est convaincu que le fantôme de Michael Jackson vit dans ce danseur « dangereux ». Regarde

Le trésor du contenu viral sur les réseaux sociaux ne manque jamais de nous impressionner. Le dernier ajout à cette longue liste est une vidéo de la performance de danse d’un homme sur le titre à succès de Michael Jackson « Dangerous ». Impressionnée par les mouvements rapides de l’homme, l’utilisateur de Twitter @iKaveri l’a qualifié de « fantôme de Michael Jackson » lors de la publication du clip sur sa chronologie le 29 septembre.

Les enfants vus autour de lui dans la vidéo ne semblent pas pouvoir retenir leur enthousiasme alors qu’ils l’encouragent. Regardez la vidéo ici :

Comment l’avez-vous aimé ? Impressionné ? Si votre réponse est « oui », alors vous n’êtes sûrement pas une minorité ici. Depuis qu’il a été partagé en ligne, le clip a reçu près de 80 000 vues et plus de 4 500 likes sur le site de microblogging. Réagissant au clip, Twitterati a inondé la section de réponse de leurs commentaires élogieux. «Il a les mouvements et en fait très bon. Grande flexibilité. A besoin d’un coup de pouce dans la bonne direction. J’espère qu’il le fera », a écrit un utilisateur dans son tweet.

Certains utilisateurs ont tagué des célébrités de Bollywood comme Hrithik Roshan, Anurag Kashyap, Remo D’ Souza et leur ont demandé de donner une chance à l’homme dans leurs films. Un utilisateur a tweeté : « Il y a quelque chose de libérateur dans sa danse. N’est-ce pas ? Comme le dit Hrithik Roshan, la danse devrait consister à se sentir heureux, alors ce type semble le plus heureux.

Voici quelques-unes des autres réactions

@remodsouza Monsieur, veuillez vérifier ce talent incroyable et donnez-lui vos conseils, il peut être l’un des meilleurs danseurs en Inde. — The Shield (@Wh_So_Serious) 29 septembre 2021

Sorti en 1991, Dangerous est l’un des albums les plus vendus de la légende de la pop Jackson.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.