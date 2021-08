Twitter est aussi coincé avec lui-même

C’était juste un autre mercredi matin sur la chronologie, mais quelque chose n’allait pas. Tout le monde postait. Ils semblaient un peu stressés, mais c’est normal. Les combats de Greenwich Mean se dispersaient. Les discours de l’Eastern Standard se mêlaient à la formation. Les auditions des personnages principaux étaient en cours. Toutes les petites icônes aux métaphores mixtes – le nichoir, la loupe, la cloche, l’enveloppe, la plume (?) avec un signe plus (??) – semblaient en ordre.

Lorsque Twitter s’est engagé dans un changement majeur, il l’a fait de manière progressive et fragmentaire, en expérimentant des fonctionnalités en dehors de son application principale avant de les intégrer (voir : Periscope, Vine). Il a fallu plus d’une décennie pour passer de 140 à 280 caractères. Lorsque de nouvelles fonctionnalités importantes restent présentes – la vidéo en direct, par exemple – elles restent subordonnées à l’expérience de base.

La situation de Twitter semblerait plus bizarre si elle n’avait pas été ainsi depuis si longtemps. Sa croissance stagnante à lente, son approche progressive de l’ajout de nouvelles fonctionnalités et son respect des limitations formelles seraient jugés intolérables ou absurdes dans d’autres contextes d’entreprise. En 2005, personne n’aurait pu deviner ce que deviendrait Facebook. Montrez Twitter 2021 à un utilisateur de Twitter 2007 qui voyage dans le temps, et ils n’auraient probablement pas beaucoup de questions – du moins pas sur la plate-forme elle-même.

Twitter est influent. C’est aussi relativement petit. Sa base d’utilisateurs n’est qu’une fraction de celle de Facebook, YouTube, TikTok ou Instagram. La société signale beaucoup moins d’utilisateurs que Snapchat et un peu moins que Reddit. C’est le réseau social le moins utilisé que tout le monde connaît, apparemment on en parle plus qu’on n’en parle.

Le fait que les utilisateurs de Twitter proposent ses capacités de base est à la fois bien connu et continu – les tweets et les fils de discussion sont des exemples plus récents – mais il manque la moitié de l’histoire. Certaines des autres plateformes sociales peuvent ressembler à des expériences massives, où les utilisateurs sont soumis, avec des degrés divers de sensibilisation, à des tests constants. Un bouton est là un jour, et pas le lendemain. Vous êtes poussé entre les actualités et la vidéo en direct, puis les discussions, puis les groupes.

Twitter, en revanche, lorsqu’il ne reconnaît pas et ne sanctionne pas de nouvelles habitudes – qui ne sont pas toutes bonnes pour la communauté – est plus souvent en position de simplement freiner ou de jouer avec un bouton qui tourne entre « Moins de Twitter » et « Plus Twitter », avec « Twitter » défini non pas par Twitter lui-même, mais par des centaines de millions de personnes qui ne se déconnecteront tout simplement pas, de peur qu’elles ne perdent leur chance de voir ou d’être vues dans le One True Feed.

Cela dépend en partie du fonctionnement de Twitter, à un niveau basique. « Twitter a préservé une architecture permettant au public d’émerger autour de n’importe quel problème, y compris le fonctionnement de Twitter », a déclaré le professeur Burgess, qui travaille au centre de recherche sur les médias numériques de l’Université de technologie du Queensland. « Il est difficile pour l’entreprise d’instituer des changements majeurs car il y a cette communauté d’utilisateurs mobilisée vraiment active », en particulier, a-t-elle dit, « quand ils ne semblent pas émerger des pratiques ou des normes des utilisateurs, et semblent juste imiter les fonctionnalités d’autres plateformes trois ans plus tard.

Dans leur livre, les professeurs Burgess et Baym suggèrent que, depuis près d’une décennie maintenant, Twitter s’est éloigné de son paradigme « d’innovation ouverte » – celui où Twitter, impressionné par ses utilisateurs, tourne le bouton vers « Plus Twitter » – et dans un environnement axé sur la publicité, où « les métriques des utilisateurs doivent être contenues et contrôlées ». Si un Twitter ouvertement descendant ne peut pas fonctionner, en d’autres termes, l’entreprise peut au moins s’assurer qu’il est monétisé.

Twitter, bien sûr, peut faire ce qu’il veut. Il est souvent humilié par ses utilisateurs collectifs, mais il les déçoit souvent aussi. (Dans certains contextes, « plus de Twitter » équivaut à du harcèlement.) C’est aussi une entreprise rentable qui tire des milliards de dollars de ce processus ; ce que les utilisateurs de Twitter insistent pour faire, collectivement, n’est pas vraiment un mystère impressionnant, c’est juste étonnamment spécifique et, il s’avère, extrêmement collant.