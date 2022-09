Twitter envoie le premier tweet édité et les utilisateurs ne peuvent pas rester calmes

Twitter a envoyé le premier tweet édité à l’aboutissement de l’une des demandes les plus anciennes de la plate-forme. Twitter Blue a envoyé le test le 30 septembre, en écrivant : “Ceci est un test pour s’assurer que le bouton d’édition fonctionne, nous vous ferons savoir comment ça se passe.” Le bouton d’édition sera d’abord déployé pour les abonnés Twitter Blue. Plus tôt ce mois-ci, Twitter a commencé à tester la fonctionnalité avec certains utilisateurs de Twitter Blue à travers le monde. Il avait également montré à quoi ressemblerait un tweet édité. Le premier tweet édité a une icône en forme de crayon en dessous, indiquant l’horodatage de la dernière édition du tweet. Plus important encore, lorsque vous cliquez sur l’étiquette “dernière modification”, il vous montre un historique des versions dans lequel vous pouvez voir le tweet d’origine.

Les abonnés Twitter Blue sont ceux qui paient pour les services de la plateforme de microblogging. Les utilisateurs sont, bien sûr, enthousiastes et discutent une fois de plus, étant donné que l’introduction du bouton d’édition est un sujet très débattu depuis longtemps. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur crainte que cela ne devienne une exclusivité Twitter Blue.

bonjour ceci est un test pour s’assurer que le bouton d’édition fonctionne, nous vous ferons savoir comment ça se passe – Twitter Bleu (@TwitterBlue) 29 septembre 2022

nous sommes dans le jeu final https://t.co/9dLxoBmlG1 — un local (@jedwill1999) 29 septembre 2022

LETS GO TWITTER N’A PAS À VOIR MES TERRIBLES COMPÉTENCES EN ORTHOGRAPHE https://t.co/k1Sdoj5hpW – No.way.Jose.935 (@ Djturbo30) 29 septembre 2022

Donc, ils l’ont fait pour que vous voyiez un historique des modifications. Bien. https://t.co/3CIUKeTPVz — Fou macabre (@gH0uLVA) 29 septembre 2022

intéressant

on dirait que ce sera une fonctionnalité payante pendant un certain temps au moins, mais au moins ils l’implémentent bien https://t.co/AsZp416mO4 pic.twitter.com/Z2zvyZtkGo – morue (@ morue246) 30 septembre 2022

Plus tôt cette année, le bouton d’édition a été confirmé par la plateforme de micro-blogging. Twitter Blue est disponible dans des pays comme les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie moyennant des frais mensuels de 4,99 $ (environ 400 roupies). Les utilisateurs auront 30 minutes pour apporter des modifications à leur tweet existant. Les modifications peuvent être effectuées plusieurs fois. Le respect de cette limite de temps garantira que le contexte d’un tweet ne change pas régulièrement.

