Twitter entraîne le Kenya Burris sur la comédie tourbillonnante “You People”

La prochaine comédie Netflix de Kenya Barris suscite des réactions mitigées

Twitter s’enflamme pour la prochaine comédie de Netflix Vous les gens où Jonas Colline tente de gagner des beaux-parents potentiels Eddie Murphy et Nia Long qui ne sont pas fous qu’il sorte avec leur fille jouée par Laurent Londres.

Réalisé par Noirâtre créateur Kenya Barrisla bande-annonce du film à la mode a fait le tour des médias sociaux avec des mers de personnes traînant le magnat des médias pour les thèmes interracial familiers de ses projets.

Les rumeurs sur Internet à propos du penchant de Barris pour les histoires interraciales parsemées de personnages biraciaux ont commencé avec des retombées de courte durée Mixte et a continué avec sa série Netflix polarisante AF noir mettant en vedette Rashida Jones comme sa femme à l’écran.

J’espère que Kenya Barris finira par guérir de tout ce qui lui est arrivé et qui lui a fait ressentir le besoin de réaliser chaque projet qu’il défend pour défendre les relations interraciales et être biracial. Parce qu’à ce stade, je commence à penser que ses ancêtres étaient L’amour v. Virginia

Maintenant, pour être juste, le récent projet de Barris “Entergalactic” présente un couple noir (enfin, c’est compliqué mais quand même) au centre de son univers, ce qui ne ralentira probablement pas la calomnie sur les réseaux sociaux.

Que vous aimiez ou détestiez ses productions, il est clair qu’il est l’un des acteurs émergents de Netflix qui a adopté sa marque de comédie.

“Je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceux et béni et je prends tout cela et je dis que tout peut changer”, a déclaré Barris à propos de son succès dans un interview avec Complexe.

Mais tu as vu Entérgalactique. Être capable de travailler avec ces gens et d’obtenir ce genre de choses, et vraiment continuer à essayer de défier et de faire différentes choses qui donnent l’impression qu’ils prennent la voix de ce qui aurait été considéré comme un «film noir», ce qui aurait été un Pièce d’animation noire et repoussez ces limites et faites-le pour tout le monde.

Je pense que c’est la chose que j’ai vraiment, dans ces dernières années de ma carrière, j’ai vraiment essayé de dire. Comment pouvons-nous créer des choses à partir de personnes qui auraient pu être nichées dans une véritable sorte de chose segmentée et la rendre vraiment courante et populaire ? »