Twitter entraîne Azealia Banks sur les commentaires dégoûtants de Jacky Oh

Méchant travail !

Rappeur acariâtre Banques Azealia se fait entraîner dans les aisselles cendrées de l’enfer à cause de ses commentaires « dégoûtants » sur la mort tragique de l’ancien Wild ‘N Out étoile Jacky Oh.

Vous vous souvenez peut-être de l’artiste crachant du venin apparaissant sur Wild ‘N Out où elle a été amenée aux larmes après avoir obtenu rôti par l’un des membres de longue date de la distribution DC jeune mouche.

Une fois l’émission diffusée, la rappeuse a insisté sur le fait que la raison pour laquelle elle avait pleuré était que DC avait fait le pitre de son teint tandis que le comédien affirmait qu’il faisait simplement des blagues sur son appareil dentaire. Quoi qu’il en soit, Banks a riposté sur les réseaux sociaux pendant des jours après l’incident.

Avance rapide jusqu’à il y a 24 heures et c’est clair qu’elle n’a jamais surmonté cette douleur.

Comme indiqué précédemment, Jacky Oh (qui partage trois enfants avec DC Young Fly) est récemment décédée de façon inattendue.

En réponse à sa mort, Azealia Banks a insinué que son décès tragique était une sorte de karma pour les blagues que DC avait faites à son sujet il y a toutes ces années.

« Merde, DC Young Fly a passé des années à déguiser sa propre haine de soi profondément enracinée en blagues pointées sur la beauté des femmes, en projetant ses propres sentiments sur sa propre laideur sur des femmes parfaitement en sécurité dans leur propre peau », a commencé Banks dans une histoire Instagram. « Dis ce que tu veux de mes larmes. C’étaient de pures larmes de rage. Et pas du tout un signe de faiblesse. Parce qu’à la fin… j’ai gagné. Elle a poursuivi: « Je suis heureuse d’avoir pleuré et d’être passée à autre chose. Ce [Jacky Oh] fille devait être si profondément incertaine d’elle-même. Et le culot de DC d’appeler une femme aussi magnifique qu’Azealia Banks… laide à la télévision nationale pendant qu’un groupe de Noirs riait. « Et ironiquement », a poursuivi Azealia, « Mort à 32 ans le jour de mon 32e anniversaire, le 31 mai 2023 à Miami, en Floride. Vous n **** allez apprendre à arrêter de baiser avec moi.

Azealia Banks réagit à la mort de l’hôte de Wild’n Out Jacky Oh via Instagram Stories pic.twitter.com/etlq6Ti9wt — Nouvelles d’Azealia Banks (@AzealiaNews) 7 juin 2023

Banks a poursuivi en expliquant à quel point cet épisode l’avait affectée, affirmant que toute la presse négative de Wild ‘N Out a fait dérailler son succès, musicalement.

Azealia Banks réagit à la mort de l’hôte de Wild’n Out Jacky Oh via Instagram Stories, suite pic.twitter.com/KVm0uklCpj — Nouvelles d’Azealia Banks (@AzealiaNews) 7 juin 2023

De toute évidence, les médias sociaux ont explosé avec des réactions aux commentaires sans cœur d’Azealia qui semblaient provenir d’un très endroit sombre.

Des gens comme Azealia Banks vous montrent vraiment combien de temps les perdants attendent que quelque chose se passe juste pour sauter des buissons et avoir quelque chose à dire – Philly 6/10-6/13 (@SlimWyldNReklez) 7 juin 2023

Pensez-vous que DC Young Fly devrait répondre à Azealia Banks ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil au dernier Twitter d’Azealia en le faisant glisser.