Twitter a annoncé qu’il empêcherait les insultes raciales utilisées contre le sénateur républicain de Caroline du Sud Tim Scott de suivre les tendances, après que les utilisateurs aient souligné qu’il était contraire aux règles du réseau social contre les insultes et insultes racistes.

Scott a livré la réponse républicaine à l’allocution du président Joe Biden au congrès mercredi. Au cours du discours, il s’est rappelé avoir été « Appelé l’oncle Tom et le n-mot par les progressistes et les libéraux » – ironiquement, incitant les partisans de Biden à s’adresser à Twitter et à utiliser une variante de l’insulte contre le sénateur.

La quantité d’abus lancés à Scott a conduit à «Oncle Tim» devenant l’un des sujets les plus en vogue sur Twitter mercredi soir. La phrase est une pièce de théâtre sur «Oncle Tom» – une insinuation qui est utilisée pour insinuer qu’une personne noire a trahi sa race pour les Blancs.





Cependant, de nombreux utilisateurs ont rapidement protesté sur Twitter pour avoir laissé la phrase évoluer, soulignant la « politique de conduite haineuse » de la plate-forme qui interdictions « Insultes, épithètes, tropes racistes et sexistes, ou tout autre contenu qui dégrade quelqu’un. » Jeudi, la société a réagi en abaissant la tendance.

Le fait que ce terme raciste ait été utilisé pendant le discours du sénateur Tim Scott est aussi révélateur que répugnant, tout comme le silence libéral à grande échelle selon lequel Twitter a promu une attaque raciste. Un monde dans lequel les personnes de couleur sont forcées par des insultes racistes de souscrire à une idéologie est grotesque. pic.twitter.com/NDksUEriHn – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 29 avril 2021

Un porte-parole de Twitter a déclaré à divers médias qu’il pouvait « Confirmez que nous bloquons la phrase » d’apparaître comme une tendance dans un effort pour «Promouvoir des conversations saines sur Twitter», bien que le réseau social ait continué à permettre à ses utilisateurs – y compris vérifié les chiffres des médias – pour utiliser l’insulte dans leurs propres tweets.

Tim Scott a continué d’être l’un des sujets les plus populaires sur Twitter après l’intervention, mais seul son nom est apparu, sans aucune référence à l’insulte « Oncle Tom / Tim ».





