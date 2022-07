Twitter, Elon Musk et le juge “agréable et sans prétention” qui pourrait le forcer à payer des milliards de dollars

Kathaleen McCormick sera juge dans le procès Twitter contre Elon Musk.

Le professeur de droit de Columbia, Eric Talley, a déclaré que son dossier de prise de parti avec les vendeurs était une mauvaise nouvelle pour Musk.

L’accent mis par le Delaware Chancery Court sur l’optique était également une mauvaise nouvelle pour le PDG de Tesla, a déclaré Talley.

Les chances d’Elon Musk de gagner une bataille juridique acrimonieuse avec Twitter ont été ébranlées par la nomination du juge du procès, a déclaré un expert juridique.

Kathaleen McCormick s’est nommée pour superviser le procès de Twitter devant le Delaware Chancery Court, qui a suivi la décision de Musk d’abandonner un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plate-forme de médias sociaux.

Eric Talley, professeur à la Columbia Law School qui connaît McCormick depuis sept ans, a déclaré à Insider que ses antécédents signifiaient que les chances de victoire de Musk semblaient minces.

Agréable, sans prétention et un disque impitoyable

McCormick est chancelier du Delaware Chancery Court depuis l’année dernière. Elle est remarquable pour avoir précédemment forcé un acheteur à réaliser une acquisition dans des circonstances similaires au raisonnement de Musk pour son propre retrait.

Le chancelier a forcé la société de capital-investissement Snow Phipps Group clôturera son acquisition de 550 millions de dollars du fournisseur de gâteaux DecoPac Holdings en avril 2021 à la suite des vents contraires de Covid-19. McCormick a cité une “performance spécifique” dans sa décision pour forcer la conclusion de l’accord.

L’exécution en nature est un recours équitable et discrétionnaire qui, s’il est accordé, oblige une partie à exécuter une obligation contractuelle, selon LexisNexis.

“Non seulement elle n’était pas sympathique avec eux, mais même après qu’ils aient suscité une certaine résistance parmi leurs financiers et essayé de montrer que c’était une raison pour laquelle ils devraient être autorisés à s’en aller, elle n’en avait rien”, a déclaré Talley. .

L’universitaire y voyait un contraste intéressant avec une affaire entendue par le vice-chancelier de la Delaware Chancery Court, Travis Laster, dans laquelle il s’est rangé du côté de l’acheteur d’une chaîne hôtelière dans le cadre d’un accord de 5,8 milliards de dollars après qu’elle se soit retirée en utilisant le “cours ordinaire” – quelque chose cité par Les avocats de Musk dans sa lettre de retrait.

La décision de McCormick, a déclaré Talley, était le verdict le moins courant.

Tally a déclaré que McCormick offrait “une formidable étude en contraste” à Musk car elle était “l’une des personnes les plus agréables et les plus modestes que vous puissiez rencontrer” et n’était pas fan de la confrontation.

“Et cela pourrait amener quelqu’un à penser qu’elle va être facilement intimidée lorsqu’elle enfilera sa robe de magistrat, et ce n’est tout simplement pas le cas”, a déclaré Talley.

Il a fait valoir que McCormick ne serait pas intimidé par “des gens qui se croient les icônes de l’industrie”.

“L’optique” de Musk n’est pas belle

La configuration du tribunal du Delaware lui-même, a déclaré Talley, pourrait également jouer contre Musk. Ces tribunaux sont petits, mais détiennent un pouvoir exceptionnel, avec la capacité de régler les différends avec des injonctions, ou des performances spécifiques utilisées par McCormick l’année dernière.

Ils examinent également “l’optique”, a déclaré Talley, et peuvent décider de ce qui est équitable dans les circonstances, notamment en examinant le comportement.

“J’ai l’impression que l’impétuosité de Musk tout au long de cet accord sape non seulement une partie de son dossier juridique déjà mince sur la façon dont Twitter a d’abord violé son côté, mais cela rend probablement de plus en plus probable qu’il subira une grosse perte”, Talley a dit.

“McCormick est peut-être relativement inflexible et sa volonté de dire:” Ouais, vous savez quoi, vous avez gâché tout cela et devinez quoi, le feu de la benne à ordures vous appartient. Vous allez devoir fermer ce transaction’.”

En fin de compte, Talley a déclaré qu’il était sceptique quant au raisonnement de Musk dans tous les cas, et que sa promesse de reprendre Twitter pour résoudre le problème des bots signifiait que son argument selon lequel l’accord ne pouvait pas être conclu en raison du nombre de faux comptes était faible.

“Compte tenu des faits publics disponibles et de la plainte déposée par les avocats de Twitter, je dirais que c’est une bataille très difficile du point de vue de M. Musk.”