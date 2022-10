Twitter : Elon Musk déclare que “l’oiseau est libéré”, la propriété commence par des licenciements

Elon Musk est devenu propriétaire de Twitter jeudi, licenciant des cadres supérieurs et fournissant peu de clarté sur la manière dont il réalisera les nobles ambitions qu’il a définies pour la plate-forme influente de médias sociaux.

“L’oiseau est libéré”, a-t-il tweeté, faisant référence au logo de l’oiseau de Twitter dans un clin d’œil apparent à son désir de voir l’entreprise avoir moins de limites sur le contenu pouvant être publié.

Le PDG du constructeur de voitures électriques Tesla Inc a toutefois également déclaré qu’il souhaitait empêcher la plate-forme de devenir une chambre d’écho pour la haine et la division.

D’autres objectifs incluent vouloir “vaincre” les spambots sur Twitter et rendre les algorithmes qui déterminent la manière dont le contenu est présenté à ses utilisateurs accessibles au public.

Pourtant, Musk n’a pas donné de détails sur la manière dont il réalisera tout cela et qui dirigera l’entreprise. Il a déclaré qu’il prévoyait de supprimer des emplois, laissant les quelque 7 500 employés de Twitter s’inquiéter pour leur avenir. Il a également déclaré jeudi qu’il n’avait pas acheté Twitter pour gagner plus d’argent mais “pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime”.

Musk a licencié le directeur général de Twitter Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le directeur des affaires juridiques et des politiques Vijaya Gadde, selon des personnes proches du dossier. Il les avait accusés de l’avoir induit en erreur, lui et les investisseurs de Twitter, sur le nombre de faux comptes sur la plate-forme de médias sociaux.

Agrawal et Segal se trouvaient au siège de Twitter à San Francisco lorsque l’accord a été conclu et ont été escortés, ont ajouté les sources.

Twitter, Musk et les dirigeants n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

‘Chef Twit’

Avant de clôturer l’acquisition de 44 milliards de dollars, et n’ayant jamais eu peur de se livrer au théâtre, Musk est entré mercredi au siège de Twitter avec un grand sourire et portant un évier en porcelaine, tweetant ensuite “laissez cela couler”. Il a changé sa description dans son profil Twitter en “Chief Twit”.

Il a également tenté de calmer les craintes des employés quant à l’arrivée de licenciements importants et a assuré aux annonceurs que ses critiques passées des règles de modération du contenu de Twitter ne nuiraient pas à son attrait.

“Twitter ne peut évidemment pas devenir un paysage d’enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences !” Musk a déclaré jeudi dans une lettre ouverte aux annonceurs.

Dans une indication des défis à relever, l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut, qui a été bannie de Twitter l’année dernière pour avoir enfreint ses règles sur la conduite haineuse et le comportement abusif, a applaudi la prise de contrôle de Musk sur Instagram et a partagé les demandes des fans pour que son compte soit restauré.

Musk a également déclaré en mai qu’il annulerait l’interdiction de Donald Trump, qui a été démis de ses fonctions après l’attaque du Capitole américain, bien que l’ancien président américain ait déclaré qu’il ne reviendrait pas sur la plate-forme. Il a plutôt lancé sa propre application de médias sociaux, Truth Social.

Un représentant de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Musk a également indiqué qu’il considérait Twitter comme une base pour créer une “super application” qui offre tout, des transferts d’argent aux achats et au covoiturage.

Mais Twitter a du mal à engager ses utilisateurs les plus actifs qui sont vitaux pour l’entreprise. Ces “gros tweeters” représentent moins de 10 % des utilisateurs globaux mensuels, mais génèrent 90 % de tous les tweets et la moitié des revenus mondiaux.

Une saga

L’accord est l’aboutissement d’une saga remarquable, pleine de rebondissements, qui a semé le doute quant à savoir si Musk conclurait l’accord. Tout a commencé le 4 avril, lorsque Musk a divulgué une participation de 9,2 % dans la société, faisant de lui son principal actionnaire.

La personne la plus riche du monde a ensuite accepté de rejoindre le conseil d’administration de Twitter, pour rechigner à la dernière minute et proposer d’acheter la société à la place pour 54,20 $ par action, une offre que Twitter ne savait pas si elle devait être interprétée comme une autre des blagues sur le cannabis de Musk.

L’offre de Musk était réelle, et au cours d’un seul week-end plus tard en avril, les deux parties sont parvenues à un accord au prix qu’il avait suggéré. Cela s’est produit sans que Musk n’ait effectué de diligence raisonnable sur les informations confidentielles de l’entreprise, comme il est d’usage dans une acquisition.

Dans les semaines qui ont suivi, Musk a eu des doutes. Il s’est plaint publiquement qu’il pensait que les comptes de spam de Twitter étaient nettement plus élevés que l’estimation de Twitter, publiée dans les documents réglementaires, de moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables. Ses avocats ont alors accusé Twitter de ne pas accéder à ses demandes d’informations sur le sujet.

L’acrimonie a conduit Musk à informer Twitter le 8 juillet qu’il mettait fin à leur accord au motif que Twitter l’avait induit en erreur au sujet des bots et n’avait pas coopéré avec lui. Quatre jours plus tard, Twitter a poursuivi Musk dans le Delaware, où la société est constituée, pour le forcer à conclure l’accord.

À ce moment-là, les actions des sociétés de médias sociaux et du marché boursier au sens large avaient plongé, craignant que les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, alors qu’elle cherche à lutter contre l’inflation, ne poussent l’économie américaine vers la récession. Twitter a accusé Musk des remords de l’acheteur, arguant qu’il voulait se retirer de l’affaire parce qu’il pensait avoir trop payé.

La plupart des analystes juridiques ont déclaré que Twitter avait les arguments les plus solides et qu’il prévaudrait probablement devant les tribunaux. Leur point de vue n’a pas changé même après que l’ancien chef de la sécurité de Twitter, Peiter Zatko, s’est présenté en tant que lanceur d’alerte en août pour alléguer que l’entreprise n’avait pas révélé les faiblesses de sa sécurité et de la confidentialité des données.

Le 4 octobre, alors que Musk devait être déposé par les avocats de Twitter avant le début de leur procès plus tard dans le mois, il a effectué un autre demi-tour et a proposé de conclure l’accord comme promis. Il a réussi à le faire, juste un jour avant la date limite du 28 octobre donnée par le juge du Delaware pour éviter d’aller en procès.

Les actions Twitter ont terminé leurs échanges jeudi à New York en hausse de 0,3% à 53,86 $, une petite remise par rapport au prix de 54,20 $ par action. L’action sera radiée de la Bourse de New York vendredi.