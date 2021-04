Le meurtre en détention de George Floyd aux États-Unis l’année dernière a déclenché une tempête de protestations dans tout le pays contre la brutalité policière et une vague de colère mondiale face aux inégalités raciales du pays dans les systèmes de justice. Mercredi, un juge américain a déclaré Derek Chauvin, un policier de Minneapolis, coupable de trois chefs d’accusation – meurtre au deuxième degré, au troisième degré et homicide involontaire coupable de la mort de Floyd. Les trois accusations ont été retenues pour une rencontre qui a duré environ neuf minutes, alors que Floyd a plaidé pour sa vie épinglée devant une épicerie l’année dernière.

Le président Joe Biden s’est adressé à la nation peu après le verdict et l’a qualifié de «pas important». Biden a déclaré que le verdict était «une avancée importante pour la justice dans le Minnesota». Alors que le procès est terminé « mais notre travail ne fait que commencer », a-t-il ajouté.

Les plateformes de médias sociaux se sont éclairées dès l’annonce de la nouvelle de la condamnation. Des internautes de tous les horizons, y compris des dirigeants communautaires et des dignitaires étrangers, ont exprimé leur réaction au verdict qui était «monumental» pour avoir dénoncé la brutalité policière et la discrimination raciale.

Un utilisateur a qualifié le verdict de «Pointbreak for Humanity». Il a en outre mentionné que «#GeorgeFloyd peut respirer».

Un autre utilisateur a partagé un portrait graphique de Floyd et a écrit «Justice».

Un troisième a déclaré que «JUSTICE» a été faite, tandis que «RESPONSABILITÉ» a été maintenue lorsque Chauvin a été reconnu coupable.

JUSTICE accueille George Floyd ici aujourd’hui. RESPONSABILITÉ est que Derek Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation. Nous prendrons la responsabilité, mais en tant que nation, luttons pour la justice afin qu’aucune autre famille n’ait à subir la même douleur. #DerekChauvinTrial #RIPGeorgeFloyd – Dr Wendy Osefo (@WendyOsefo) 20 avril 2021

Un autre utilisateur avec une représentation d’iceberg, qui portait plusieurs noms, a écrit que le verdict «ne concernait pas seulement George Floyd».

À la suite du verdict, plusieurs autres ont félicité l’adolescente Darnella Fraizer, qui a été témoin du meurtre de Floyd ce jour-là. Fraizer a capturé la tristement célèbre vidéo de l’incident sur son téléphone et l’a partagée sur Facebook. La vidéo est non seulement devenue virale et a déclenché des manifestations dans le monde entier, mais a également servi de preuve critique dans le procès de Chauvin.

Un utilisateur a posté la peinture de Darnella et l’image de Chauvin du procès et a écrit que c’était son «courage» qui avait rendu cela possible.

Un autre utilisateur a fait l’éloge de Fraizer car sans son «courage», le «moment de la responsabilité» ne serait pas possible.

En racontant les incidents de la vidéo de Fraizer, un autre utilisateur a ajouté que «nos enfants ne devraient pas avoir à surveiller la police».

#DarnellaFrazier est une figure héroïque de cette tragédie. Son courage, à 17 ans, en tournage #GeorgeFloydLe meurtre de ce dernier a changé l’histoire et sa petite cousine de 9 ans n’arrêtait pas de dire #DerekChauvin, « Lâchez-le. » Nos enfants ne devraient pas avoir à faire la police avec la police. Nous devons résoudre ce problème. – Victoria Brownworth (@VABVOX) 21 avril 2021

Pendant ce temps, dépassée par le verdict, Fraizer a exprimé sa joie sur Facebook. Dans un court message, elle a écrit qu’elle «pleurait si fort» et que «justice a été rendue».

Chauvin a été accusé de meurtre au troisième degré un jour après la mort de Floyd l’année dernière. Trois autres policiers, qui ont aidé Chauvin et étaient présents au moment de l’incident, ont été licenciés.

