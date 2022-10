Twitter éclate de mèmes alors que l’Inde célèbre la fête des lumières

Les gens célèbrent le jour propice de Diwali aujourd’hui (24 octobre). C’est une occasion où les gens échangent également des cadeaux, les employeurs donnent des cadeaux aux employés, les vendeurs aux clients et les amis à d’autres amis. Avec cela, c’est aussi le temps des mèmes. Qu’il s’agisse de craquelins qui éclatent lors de la fabrication de diwali ou de rangoli, les internautes ont des mèmes pour tout. De telles occasions sont un excellent moyen de communiquer avec votre patron, soit en lui envoyant des vœux sincères, soit en lui faisant savoir que vous l’appréciez et le respectez.

Voici quelques mèmes :

Quand le week-end se transforme en

Diwali Safaï pic.twitter.com/d2Zt6YbEd2 — Adeeb Khan❤ (@adeeb_k_memes) 23 octobre 2022

Mais c’est amusant de désencombrer ensemble – cela ne ressemble même pas à du travail lorsque vous le faites avec vos proches. C’est thérapeutique et définitivement un langage d’amour pour beaucoup. Maintenant que nous en avons enfin fini avec #DiwaliDeclutteringc’est l’heure de la fête !!#Diwali2022 #Diwalimèmes #Faire un don pic.twitter.com/evEoBJuE77 – Partager à la porte (@SadsIndia) 24 octobre 2022

Quand quelqu’un pose des questions sur mon plan diwali.

Le moi : #diwaliplan pic.twitter.com/iwCfN80eIG – (@viral2memes_) 23 octobre 2022

Les gens attendent une inversion sur WhatsApp sur leurs souhaits diwali. Moi: pic.twitter.com/FdzLdyXU50 – Mèmes quotidiens Phir Hera Pheri (@yerajukastyle) 24 octobre 2022

Le genre de bonus Diwali dont nous avions tous besoin #ViratKohli #INDvsPAK pic.twitter.com/D9TrLDEFhF — Mème (@memeisduniya) 23 octobre 2022

Les gens sont honnêtement tellement créatifs et drôles. Regardez ces Meme wali Diwali Rangolis. Trouvé sur : LinkedIn pic.twitter.com/rVgh2u2Ffu – Sweety Shimal (@ShimalSweety) 22 octobre 2022

**Diwali Meme** Ce Cracker dans chaque Crackers Box : pic.twitter.com/kGPxmvyS9L — Jaimin मेवाडा (@its_jaimin78) 22 octobre 2022

Les commerçants attendent que le Diwali Muharat lève le portefeuille comme ça #Diwali2022 #MahuratTrading #MEMES pic.twitter.com/tjemPAsN4S – Shaina Gulati (@shainagbedi) 24 octobre 2022

Au cours de l’occasion propice de Diwali, la déesse Lakshmi est vénérée par les dévots hindous. On pense que la déesse Lakshmi (symbole de prospérité et de richesse) rend visite à ses fidèles pour les bénir en ce jour saint. Selon le calendrier hindou, Diwali est célébré chaque année sur le tithi Amavasya de Krishna Paksha au mois de Kartika.

Les gens décorent leurs maisons et leurs lieux de travail avec des fleurs de souci et des feuilles d’Ashoka, de mangue et de bananier pour Lakshmi Puja. Ils gardent un Mangalik Kalash garni de noix de coco non pelée des deux côtés de la porte principale de leur maison. Les fidèles observent également un jeûne d’une journée le jour de Lakshmi Puja. Le jeûne est rompu après avoir effectué la Puja le soir.

Avant de diriger la puja, la déesse Lakshmi est présentée avec Singhada, grenade et sitaphal. Le Puja Sthan abrite même de la canne à sucre. Enfin, la déesse Lakshmi reçoit kesarbhaat, kheer et halwa comme bhog.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici