Twitter d’un commentateur britannique masqué après un mystérieux piratage

Les grossièretés de la famille royale britannique ont été publiées sur le compte de Piers Morgan sous le contrôle de quelqu’un d’autre

Le compte Twitter officiel de Piers Morgan, personnalité des médias britanniques, a été masqué après que des pirates informatiques se sont fait appeler le “équipe de rire” passé plus d’une heure à poster des obscénités mardi.

Publier sous le compte de Morgan – qui a été renommé plusieurs fois, en “mdr” et “PIERRES C ** T” entre autres pseudonymes – les pirates ont lancé des grossièretés à la famille royale britannique (“f ** k la reine”), l’ancien Premier ministre Boris Johnson (“Obtenez-vous une coupe de cheveux f ** king, sale clochard”) et la pop star Ed Sheeran (« Espèce de connard roux »).

Certains messages semblaient suggérer que les pirates étaient originaires de Somalie, tandis que dans d’autres, ils incitaient les abonnés avec la possibilité de révéler les DM privés de Morgan avec des célébrités. Un message a prétendu à tort que l’influenceur des médias sociaux Andrew Tate avait été « Retrouvé abattu à Dubaï.

L’enregistrement d’écran que j’ai fait de tous les tweets du compte piraté de Piers Morgan à ses 8,3 millions d’abonnés à 4 heures du matin ce matin, a duré une bonne heure ! 😱 pic.twitter.com/xnDu0f8J2i – Tom Flynn (@tomflynn_photo) 27 décembre 2022

Leur travail a finalement été effacé environ une heure après la reprise du compte, et le compte de l’émission télévisée de Morgan “Piers Morgan non censuré” a informé le PDG de Twitter, Elon Musk, que son hébergeur avait été piraté. « Une chance de le récupérer, @elonmusk ? demanda le compte.

Morgan serait devenu le journaliste le mieux payé du Royaume-Uni en janvier après avoir signé un contrat de 50 millions de livres sterling avec Rupert Murdoch de News Corp pour écrire des chroniques pour le New York Post et le Sun et ancrer son émission. “Non censuré” sur TalkTV.

Le commentateur n’est pas étranger à la controverse, s’en prenant régulièrement à des personnalités de premier plan comme le prince Harry et Meghan Markle, dont il a qualifié le récent documentaire Netflix de « pleurnicher », et polarisant son public avec sa position rigide sur la réglementation Covid-19.