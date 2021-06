Twitter doit enregistrer une société au Nigeria pour reprendre ses activités – ministre de l’Information

Le ministre a déclaré mercredi aux journalistes que Twitter avait contacté le gouvernement pour des pourparlers après que les entreprises de télécommunications nigérianes ont reçu l’ordre de suspendre l’accès à la plate-forme vendredi. L’interdiction a été annoncée quelques jours après que la société de médias sociaux eut supprimé un tweet du président nigérian Muhammadu Buhari dans lequel il semblait menacer de punir les séparatistes.

« D’abord et avant tout, Twitter doit s’enregistrer en tant qu’entreprise au Nigeria. Il sera autorisé par la commission de radiodiffusion », Mohammed a dit des conditions qui doivent être remplies avant de lever l’interdiction.

La compagnie a également « doit accepter de ne pas permettre à sa plate-forme d’être utilisée par ceux qui font la promotion d’activités contraires à l’existence des entreprises du Nigeria », il ajouta.

Le ministre a déclaré que Twitter était devenu une plate-forme d’incitation à la violence par le groupe interdit des peuples autochtones du Biafra (IPOB), qui fait pression pour un État indépendant pour le peuple Igbo dans le sud-est du Nigeria. Il a également accusé la société américaine d’avoir aidé à faciliter le financement des manifestations houleuses de l’année dernière contre la brutalité policière dans le pays.

Bien que l’ONU et les groupes de défense des droits de l’homme aient exprimé leurs inquiétudes concernant la répression sur Twitter dans l’État le plus peuplé d’Afrique, Mohammed a affirmé que « personne en toute honnêteté ne peut accuser le Nigéria d’étouffer la liberté d’expression », faisant référence à un grand nombre de chaînes de télévision, de stations de radio et de plateformes en ligne dans le pays. « Mais il y a une ligne que vous ne devez pas franchir » il ajouta.

Selon le ministre, d’autres sites de médias sociaux comme Facebook ou Instagram doivent également s’enregistrer au Nigeria pour obtenir une licence d’exploitation.

