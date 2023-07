Twitter doit à ses ex-employés 500 millions de dollars d’indemnités de départ, poursuites judiciaires

Twitter aurait refusé de verser au moins 500 millions de dollars d’indemnités de départ promises à des milliers d’employés licenciés après l’acquisition de l’entreprise par Elon Musk, selon une action en justice déposée mercredi.

Courtney McMillian, qui supervisait les programmes d’avantages sociaux des employés de Twitter en tant que « responsable des récompenses totales » avant d’être licenciée en janvier, a déposé le recours collectif proposé devant le tribunal fédéral de San Francisco.

McMillian affirme que dans le cadre d’un plan de licenciement créé par Twitter en 2019, la plupart des travailleurs se sont vu promettre deux mois de leur salaire de base plus une semaine de salaire pour chaque année complète de service s’ils étaient licenciés. Les employés seniors tels que McMillian devaient six mois de salaire de base, selon le procès.

Mais Twitter n’a accordé aux travailleurs licenciés qu’un mois d’indemnité de licenciement au plus, et beaucoup d’entre eux n’ont rien reçu, affirme McMillian.

Twitter a licencié plus de la moitié de ses effectifs dans le cadre d’une mesure de réduction des coûts après l’acquisition de l’entreprise par Musk en octobre.

Twitter n’a plus de service de relations avec les médias. La société a répondu à une demande de commentaire de Reuters avec un emoji caca.

Le procès accuse Twitter et Musk d’avoir enfreint une loi fédérale réglementant les régimes d’avantages sociaux des employés. Twitter a déjà été poursuivi pour avoir prétendument omis de verser une indemnité de départ, mais ces affaires impliquent des réclamations pour rupture de contrat et non la loi sur les avantages sociaux. L’entreprise a déclaré qu’elle avait payé l’intégralité de ses anciens employés.

Un procès en cours déposé le mois dernier accuse Twitter de ne pas avoir également payé des millions de dollars en primes qu’il doit aux employés restants. Twitter a déclaré que les affirmations manquaient de fondement.

L’entreprise fait également face à une série d’autres poursuites judiciaires découlant des licenciements qui ont commencé l’année dernière, y compris des allégations selon lesquelles elle ciblait les femmes et les travailleurs handicapés. Twitter a nié les actes répréhensibles dans les cas dans lesquels il a déposé des réponses.