Twitter a déclaré au gouvernement indien qu’il ne restreindrait pas les comptes appartenant à des journalistes, des militants et des politiciens en Inde, malgré la réception d’un ordre du gouvernement fédéral du pays. Cependant, cela empêche un nombre non spécifié de comptes qui n’entrent pas dans ces catégories de pouvoir être consultés en interne en Inde.

Dans un article de blog publié mardi, la société a déclaré que bien qu’elle ait retenu certains comptes que le gouvernement indien voulait qu’elle bloque, elle n’en bloquait pas d’autres car cela violerait la liberté d’expression.

«Parce que nous ne pensons pas que les actions que nous avons été invitées à prendre sont conformes à la loi indienne et, conformément à nos principes de défense de la parole protégée et de la liberté d’expression, nous n’avons pris aucune mesure sur les comptes qui consistent en de nouveaux médias entités, journalistes, militants et politiciens », a déclaré le blog de Twitter. «Agir ainsi, nous pensons, violerait leur droit fondamental à la libre expression en vertu de la loi indienne.»

La publication de Twitter intervient au milieu d’une lutte avec le gouvernement indien, un marché majeur pour l’entreprise, pour restreindre les comptes sur la plate-forme. Plus tôt ce mois-ci, la société a interdit aux personnes en Inde de consulter plus de 250 comptes dans le pays après avoir reçu une ordonnance juridique d’urgence du ministère indien de l’informatique. Parmi les comptes bloqués figuraient la Caravan, un magazine d’information d’investigation, les critiques du Premier ministre indien Narendra Modi et des comptes tweetant à l’appui d’une manifestation d’agriculteurs de plusieurs mois qui secoue le pays.

Mais Twitter a rétabli les comptes six heures plus tard, arguant avec le gouvernement indien que les comptes constituaient la liberté d’expression et méritaient d’être notés. En réponse, le gouvernement a menacé les responsables de Twitter d’une amende et jusqu’à sept ans de prison pour avoir violé son ordre.

Le bras de fer avec le gouvernement indien a mis Twitter dans une situation difficile. Bloquer les comptes signifierait permettre une répression contre la dissidence, la liberté d’expression et le journalisme par le gouvernement de plus en plus autoritaire de l’Inde. Mais défier le gouvernement, c’est risquer des conséquences juridiques.

dans le article de blog publié mardi, Twitter a déclaré qu’il avait pris des mesures supplémentaires telles que l’interdiction des hashtags contenant du contenu préjudiciable de la plate-forme, ce que le gouvernement craignait de provoquer une violence dans le monde réel au milieu de la manifestation, et la suspension permanente de plus de 500 comptes pour violation des règles de Twitter.

« Nous continuerons de défendre le droit à la liberté d’expression au nom des personnes que nous servons et explorons activement les options en vertu de la loi indienne – à la fois pour Twitter et pour les comptes qui ont été touchés », Publier ajoutée. «Nous restons déterminés à préserver la santé de la conversation sur Twitter et sommes convaincus que les Tweets devraient circuler.»