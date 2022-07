Twitter dit qu’Elon Musk a admis qu’il n’avait pas lu le résumé qu’il lui avait envoyé sur la façon dont il échantillonnait les bots

Elon Musk. Photo Alliance/Getty Images

Twitter poursuit Elon Musk pour avoir tenté de mettre fin à son projet d’acquisition de la société.

Musk a déclaré qu’une des raisons pour lesquelles il voulait sortir est que Twitter a retenu des informations sur le nombre de comptes de robots sur sa plate-forme.

Twitter a nié cela et a déclaré que Musk n’avait pas lu le résumé qu’il lui avait donné de la façon dont il calculait le nombre de bots.

Twitter a poursuivi Elon Musk mardi après que le milliardaire a annoncé qu’il souhaitait mettre fin à son projet d’acquisition de la société.

Les avocats de Musk ont ​​informé la Securities and Exchange Commission vendredi en disant qu’il voulait mettre fin à l’accordet a déclaré que Twitter ne lui avait pas fourni d’informations sur la façon dont il calcule le nombre de bots sur sa plateforme.

Le procès de Twitter vise à forcer Musk à acheter la société pour le prix convenu de 44 milliards de dollars. La question de savoir si Les préoccupations exprimées par Musk concernant les numéros de bot étaient légitimes est un élément clé dans la bataille juridique qui les oppose.

Twitter a déclaré dans son procès que Musk a commencé à demander de plus en plus d’informations sur la façon dont il mesure la quantité de spam et de faux comptes sur sa plate-forme.

Twitter a déclaré qu’il “s’était plié en quatre” pour fournir à Musk les informations qu’il avait demandées, mais que dans un cas, il ne les avait même pas regardées.

Twitter a déclaré que lors d’une réunion le 30 juin avec le directeur financier de Twitter, Ned Segal, Musk a admis qu’il n’avait pas examiné un résumé qui lui avait été envoyé le mois précédent détaillant comment l’entreprise échantillonne le nombre de bots sur sa plate-forme.

“Segal a proposé de passer du temps avec Musk et d’examiner le résumé détaillé du processus d’échantillonnage de Twitter, comme l’équipe Twitter l’avait fait avec les conseillers de Musk. Cette réunion n’a jamais eu lieu malgré les multiples tentatives de Twitter”, a déclaré le procès.

Ailleurs dans le procès, Twitter a accusé Musk d’utiliser le nombre de bots sur la plate-forme comme prétexte pour se retirer, affirmant il voulait se retirer de l’affaire parce que sa richesse personnelle avait diminué.

Il a également déclaré que la préoccupation de Musk pour les numéros de bot n’avait aucun sens, car il avait précédemment déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il voulait acheter Twitter était de se débarrasser des spam bots sur la plateforme.

Musk a commencé à parler publiquement du nombre de bots comme un problème potentiel dans l’accord en mai, lorsqu’il a tweeté que l’accord était “temporairement suspendu” jusqu’à ce que le nombre de comptes de robots sur la plate-forme puisse être vérifié.

Les analystes ont émis l’hypothèse à l’époque que le tweet pourrait être un stratagème pour obtenir un meilleur prix pour Twitter ou même renoncer complètement à l’accord.

Musk n’a pas immédiatement répondu lorsqu’il a été contacté par Insider.

