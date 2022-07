Twitter dit avoir considérablement ralenti les embauches au deuxième trimestre

Le logo Twitter et les informations commerciales sont affichés alors qu’un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 3 mai 2022.

Twitter a déclaré mardi que la société “a considérablement ralenti l’embauche” au deuxième trimestre.

La société a révélé le ralentissement des embauches dans ses résultats du deuxième trimestre dépôt avec la Securities and Exchange Commission qui a cité la nécessité de gérer sa structure de coûts “à la lumière de l’environnement macroéconomique actuel”.

“Nous avons considérablement ralenti l’embauche au deuxième trimestre 2022 et sommes plus sélectifs quant aux postes que nous remplissons, et nous avons simultanément vu notre taux d’attrition augmenter”, a déclaré la société. “Nous avons également réduit les dépenses hors main-d’œuvre dans des domaines tels que les voyages et le marketing.”

En mai, Twitter a imposé un gel des embauches au milieu des départs du chef de la consommation de l’entreprise, Kayvon Beykpour, et du chef des produits de revenus Bruce Falck.

Twitter a annoncé la semaine dernière des résultats financiers médiocres au deuxième trimestre, qui ont raté les résultats et la croissance des utilisateurs. Ses ventes ont diminué de 1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,18 milliard de dollars, ce que la société a attribué à un environnement macroéconomique faible et au marché de la publicité en ligne connexe.

En outre, la société a imputé la baisse de ses ventes à “l’incertitude liée à l’acquisition imminente de Twitter par une filiale d’Elon Musk”.

En octobre, Twitter devrait affronter Musk devant un tribunal du Delaware dans le but de faire respecter l’offre de 44 milliards de dollars du PDG de Tesla pour acquérir la société.