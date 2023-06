Twitter dirigé par Elon Musk a suspendu PlainSite, éminent critique de Tesla

Twitter a suspendu les comptes de PlainSite et de son fondateur Aaron Greenspan, un prolifique Tesla et critique d’Elon Musk, mardi après-midi.

PlainSite est une base de données en ligne qui met gratuitement à la disposition des utilisateurs les dossiers des tribunaux d’État et fédéraux et d’autres documents publics. Le site propose également des fonctionnalités d’analyse aux abonnés payants, destinées à aider les avocats et les plaideurs pro-se à mieux comprendre les avocats, les juges, les bureaux du gouvernement et la loi.

Greenspan a méticuleusement suivi les litiges par ou contre des entreprises principalement aux États-Unis, y compris Tesla, Twitter – que Musk a privatisé lors d’une acquisition l’année dernière – ainsi que des concurrents GM , Méta et une myriade d’autres. Lui et Musk ont ​​également été impliqués dans des litiges au fil des ans.

Au moment où le compte de PlainSite a été suspendu, il comptait plus de 24 000 abonnés répertoriés sur Twitter. Le compte personnel de Greenspan comptait environ 2 500 abonnés.

La suspension est en contradiction avec les déclarations publiques du président exécutif et directeur technique de Twitter, Elon Musk, et de la nouvelle PDG Linda Yaccarino. Yaccarino était auparavant chef de la publicité mondiale chez NBCUniversal, la société mère de CNBC.

En avril 2022, après que Musk a annoncé son intention d’acquérir Twitter, il a écrit dans un tweet : « J’espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter, car c’est ce que signifie la liberté d’expression. »

Plus récemment, Yaccarino a écrit dans une note de service à l’échelle de l’entreprise qu’une civilisation saine a besoin d’un « échange d’informations non filtré et d’un dialogue ouvert sur les choses qui comptent le plus pour nous ». Elle a également déclaré dans le mémo: « Vous devriez avoir la liberté de dire ce que vous pensez. Nous devrions tous. »

Greenspan a déclaré à CNBC jeudi qu’il n’avait pas encore reçu d’informations de Twitter indiquant pourquoi la société avait suspendu ses comptes, bien qu’il ait demandé le rétablissement des deux.

Il a également évoqué certaines des raisons pour lesquelles il a lancé « l’initiative de transparence juridique » PlainSite, et comment il en est venu à être considéré comme un ennemi juré d’Elon Musk.

« J’ai créé PlainSite avec deux amis en 2011, car nous nous demandions tous pourquoi Occupy Wall Street n’avait pas eu l’impact escompté », se souvient-il. « Aucun dirigeant financier n’a été emprisonné pour la crise financière de 2008, même s’il était vraiment évident qu’il y avait eu des actes criminels quelque part. Nous pensions que l’une des raisons était que les gens ne comprenaient pas ce que disait la loi et quelles étaient les lacunes des banques ou des dirigeants. capable d’exploiter pour ne pas être tenu responsable. »

Au fil des ans, Greenspan a vendu à découvert des actions de certaines des sociétés sur lesquelles il a fait des recherches et écrit sur PlainSite, révélant ces positions lorsqu’il les détenait. Il n’est pas à court de Tesla aujourd’hui, mais il l’a été dans le passé, a-t-il déclaré.