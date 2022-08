Twitter dévoile son plan de lutte contre la désinformation lors des élections américaines de mi-mandat de 2022

Twitter présente son plan pour lutter contre la désinformation avant les élections américaines de mi-mandat de 2022 en novembre. Dans un article de blog jeudila société de médias sociaux a décrit ses efforts pour lutter contre les fausses informations tout en promouvant des données “crédibles” et une “conversation civique saine”.

Twitter appliquera son Politique d’intégrité civique, qui vise à protéger les élections et à éliminer les tweets trompeurs. La plateforme émettra des étiquettes d’avertissement et réduira la visibilité des fausses informations liées au vote, des contenus destinés à intimider les électeurs et des allégations visant à saper la confiance du public lors des élections.

Dans certains cas, les gens peuvent ne pas être en mesure d’aimer ou de partager des tweets contenant des informations trompeuses afin de minimiser leur portée, a déclaré Twitter. L’entreprise s’attaquera également de manière proactive à la désinformation courante en plaçant des invites dans la chronologie des personnes ou lorsqu’elles recherchent des termes ou des hashtags connexes.

L’approche est cruciale “pour protéger la conversation civique sur Twitter et pour faciliter la recherche d’informations fiables sur les élections”, a déclaré à CNET la porte-parole de Twitter, Elizabeth Busby.

En outre, les personnes utilisant Twitter peuvent également s’attendre à voir des informations sur comment et où voter, un onglet d’exploration des élections américaines et des hubs spécifiques à l’État avec “des informations électorales en temps réel provenant des responsables électoraux de l’État, ainsi que des organes de presse locaux et des journalistes”.