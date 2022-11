Twitter devient gaga sur une chenille à tête de dragon incroyablement belle

Nous rencontrons souvent des vidéos sur les réseaux sociaux d’animaux et d’insectes qui sont autrement rares à trouver. Ces créatures sont si rares que nous nous demandons souvent à quel point la nature est encore plus belle. Une telle vidéo d’une chenille avec une tête semblable à celle d’un dragon est devenue virale sur Twitter.

La vidéo est sous-titrée “Chenille à tête de dragon” et la séquence de 8 secondes montre le bel insecte se tortillant sur un rocher. La tête de cette chenille ressemble en effet à celle d’un dragon avec des saillies séduisantes en forme de corne sur la tête. La chenille peut être vue se déplaçant sur un rocher et a deux bandes blanches sur un corps autrement vert.

Selon Fact Animal, il existe environ 400 variantes de chenilles à tête de dragon et on les trouve principalement en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. Elles peuvent mesurer jusqu’à 3 centimètres et à part leur apparence, il n’y a aucune différence entre elles et les autres chenilles. Ils grandissent et éclosent en un papillon aux ailes de couleurs vives. Certaines des variations des chenilles ont des piqûres venimeuses pour éloigner leurs prédateurs.

Les chenilles à tête de dragon aiment aussi manger leurs œufs après l’éclosion de la larve. Les nutriments dont ils ont besoin pour grandir sont présents dans les œufs dont ils éclosent. Ils passent ensuite à avoir des feuilles comme n’importe quelle autre chenille.

La vidéo a recueilli plus de 44 lakh vues sur la plateforme de microblogging. Il compte même 840 likes et continue de croître en nombre sur la plateforme de médias sociaux. Les gens dans les commentaires étaient impressionnés par la beauté de cette chenille.

Tüm bu gördüklerin dünyayı ve bizi yaratan tek bir tanrı olduğunu göstermiyor mu ? Hangi kudret böyle bir canlıyı yaratabilir ? Öyleyse düşün ve iman et tek yaratıcıya…— CRYPTOPEREST (@cryptoperest_) 1 juillet 2022

Un utilisateur a commenté : « Tout cela ne montre-t-il pas qu’il n’y a qu’un seul dieu qui a créé le monde et nous ? Quel pouvoir pourrait créer une telle créature ? Alors, pensez et croyez au seul créateur… »

