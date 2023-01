Twitter devient gaga alors que Jennifer Aniston porte Manish Malhotra Lehenga pour Murder Mystery 2

L’actrice de FRIENDS, Jennifer Aniston, a partagé lundi la bande-annonce de son prochain film – Murder Mystery 2 – et a occupé la première place sur la liste des tendances. Non, ce n’était pas seulement pour sa performance dans la bande-annonce, mais parce qu’elle y portait un Manish Malhotra lehenga. Dans l’une des séquences, le couple est invité au mariage de leur ami, le Maharaja (Adeel Akhtar), sur son île privée. C’est alors que l’on peut voir Jenifer Aniston portant un Manish Malhotra lehenga blanc aux côtés d’Adam Sandler, qui porte également un sherwani ivoire.

Partageant la bande-annonce, l’actrice a annoncé la date de sortie du film sur Netflix. Elle a écrit: “Nous sommes baa-aack… ..31 mars!” Dans la section des commentaires, le compte officiel de la marque du créateur indien – Manish Malhotra World – a laissé tomber une icône en forme de cœur blanc. Alors que beaucoup étaient enthousiasmés par le film, les gens sur Twitter sont devenus gaga de sa tenue et à quel point elle était magnifique.

Regarde:

Murder Mystery 2 est la suite du film du même nom d’Adam Sandler et Jennifer Aniston en 2019. L’histoire de la deuxième partie reprend quatre ans après que Nick et Audrey Spitz aient résolu leur premier mystère de meurtre. Réalisé par Jeremy Garelick, le film est une comédie-mystère qui met également en vedette Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani et Dany Boon dans des rôles clés. Le premier volet du film est sorti en 2019, ce qui a été un énorme succès.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici