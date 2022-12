Twitter devient fou du commentaire d’Ally McCoist lors de l’Argentine contre la Croatie

Ally McCoist est la star de l’Argentine contre la Croatie, selon les médias sociaux.

L’Écossais a été parachuté dans l’équipe de commentateurs du demi-match d’ITV aux côtés de Sam Matterface et Lee Dixon – et il a volé la vedette aux deux autres avec son style décontracté et son enthousiasme à regarder la masterclass de Lionel Messi.

À tel point qu’il est maintenant tendance sur Twitter.

ITV ajoutant Ally McCoist au duo Matterface / Dixon déjà sous contrat est un véritable moment "nous vous avons entendu".

"A mes côtés dans la boîte de commentaires ce soir se trouve Ally McCoist"

Forcer Ally McCoist à travailler aux côtés de Lee Dixon, c'est comme forcer Sherlock Holmes à travailler aux côtés de Duncan de Blue.

Au cas où quelqu'un compterait le score : Ally McCoist tourne en rond autour de Lee Dixon sur des co-coms. Une course de bateaux absolue là-bas.

Le commentaire d'Ally McCoist est sans doute la plus grande performance de l'Écosse lors d'une Coupe du monde

Ally McCoist donne à Lee Dixon une masterclass en co commentant ce soir

Ally McCoist: "C'était juste du génie!" Je ne sais pas s'il parle de la décision de Messi ou d'ITV de l'ajouter à l'équipe de commentateurs ce soir. #ArgentineVsCroatie #ARGCRO #arg #Croatie

Lionel Messi devait être celui qui ouvrait le score, le soir où il égalé le record de 24 ans de Lothar Matthaus pour les apparitions de tous les temps en Coupe du monde . Après que Julian Alvarez ait été victime d’une faute du gardien Dominic Livakovic, Messi a inscrit son quatrième penalty du tournoi (trois en temps réglementaire, un en fusillade) en le frappant dans la lucarne supérieure. La décision de sanction elle-même a cependant été vivement contestée dans le studio ITV avec Roy Keane, Ian Wright et Gary Neville sont tous stupéfaits qu’il ait été donné .

Avant longtemps, l’avance a été doublée. Messi n’avait pas grand-chose à faire pour celui-ci avec Alvarez à la place prenant les rênes et se précipitant sur le terrain pour finir l’un des meilleurs buts en solo de la Coupe du monde jusqu’à présent . Il y a eu quelques rebonds chanceux en cours de route, mais l’attaquant de Manchester City l’a terminé avec un certain aplomb pour forcer la Croatie à renoncer à la prudence.

Ce qu’ils ont fait – et bien que Messi semblait tenir ses ischio-jambiers après la mi-temps , le Flea a eu un autre moment de magie dans le réservoir, coupant à travers la défense croate et donnant à Josko Gvardiol – l’un des joueurs du tournoi – un air distinctement ordinaire. Alvarez était là pour finir mais tout le crédit est allé à l’incroyable course de Messi .

L’Argentine s’est imposée 3-0 pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde dimanche.