Twitter déterre les tweets sauvages faits par des célébrités

Taylor Swift, Rihanna à Ariana Grande- Twitter rate le moment où les célébrités A-lister tweeteraient tout ce qu’elles pensaient. Ils étaient souvent politiquement incorrects et les boeufs étaient sauvages, créant un divertissement qui dépasse de loin le côté trash de Netflix. Que ce soit le retour de Zayn Malik à Louis Tomlinson quelque temps après la rupture de One Direction ou Rihanna rôtissant Kendall Jenner sans raison, Twitter rate le bon vieux temps.

Il pourrait y avoir de nombreuses raisons possibles pour lesquelles les A-listers ne font plus ou moins que des trucs promotionnels sur Twitter en retard – “annulation” ou responsabilité, stan Twitter scrutant chacun de leurs mouvements, stan Twitter wars, ou simplement un déclin de la santé mentale au visage des événements mondiaux et l’expansion croissante des médias sociaux.

“Ça me manque quand les célébrités étaient vraiment actives sur Twitter, comme si elles tweetaient tout ce qui leur passait par la tête [sic]”, a écrit l’utilisateur de Twitter qui a incité les autres à partager des tweets de célébrités vintage du genre sauvage.

Même si les célébrités ne sont plus très actives (ou actives comme elles-mêmes) sur Twitter, les stans compensent largement en parlant en leur nom. Le monde des médias sociaux devenant de plus en plus réel et hyperactif signifie également que les gens ne manquent presque rien. Parmi les stars de Bollywood, par exemple, Ranbir Kapoor a été “annulé” à plusieurs reprises.

La blague “phailod” de l’acteur faite aux dépens d’Alia Bhatt lorsqu’elle était enceinte a suscité de nombreuses critiques sur Twitter, et les gens ont déterré des clips d’autres fois où il a agi “irrespectueusement” envers ses co-stars, de Katrina Kaif, Anushka Sharma à Ileana D’Cruz. Dans un fil partagé par l’utilisateur de Twitter @rexiespo, Ranbir a pu être vue en train de faire un certain nombre de blagues insensibles, parlant de Katrina lors d’interviews et appelant Anushka “reine de l’anxiété”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici