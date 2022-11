Twitter dépose des documents pour entrer dans le secteur des paiements

Transformer Twitter en un processeur de paiement serait une sorte de retour pour M. Musk à ses débuts dans l’industrie technologique. En 1999, il a aidé à fonder X.com, une banque en ligne qui est devenue plus tard la société de paiements numériques PayPal. M. Musk, 51 ans, a souvent songé à intégrer les paiements dans Twitter, affirmant qu’il prévoyait de transformer le service de médias sociaux en une «application tout».

Les entreprises qui effectuent des transferts d’argent, échangent des devises ou des chèques en espèces sont tenues de s’inscrire auprès du FinCEN et de signaler les transactions suspectes à l’agence. Une porte-parole du FinCEN a déclaré que l’agence ne faisait aucun commentaire sur des entreprises spécifiques. Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Musk a rapidement réorganisé le service de médias sociaux, licenciant la moitié de ses effectifs la semaine dernière et ajoutant des fonctionnalités d’abonnement pour augmenter les revenus. Un “absolutiste de la liberté d’expression” autoproclamé, le milliardaire a également déclaré qu’il annulerait de nombreuses règles de contenu de Twitter, bien qu’il n’ait encore rien changé et envisage de former un conseil pour aider à prendre ces décisions.

La société de médias sociaux a déposé la semaine dernière des documents d’enregistrement pour lui permettre de traiter les paiements, selon un dossier auprès du Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor, ou FinCEN, qui a été obtenu par le New York Times. Cette décision intervient alors que M. Musk cherche à transformer Twitter après avoir acheté la société le mois dernier pour 44 milliards de dollars.

L’application tout serait calquée sur WeChat, une plate-forme chinoise de médias sociaux qui comprend la messagerie instantanée et les paiements mobiles, a déclaré M. Musk. En Chine, WeChat, qui appartient à Tencent, est utilisé par plus d’un milliard de personnes pour trouver des informations, héler des taxis et commander de la nourriture.

Avant que M. Musk ne prenne les rênes de Twitter, la société s’était essayée aux services financiers. En septembre dernier, il a ajouté une fonction de pourboire qui permet aux utilisateurs de faire de petits dons à leurs créateurs Twitter préférés, en espèces ou en crypto-monnaie. Il a également permis aux gens de facturer des frais d’abonnement pour du contenu exclusif, comme des newsletters, en prélevant une petite partie de leurs revenus.

Mais Twitter manque de systèmes de paiement sophistiqués, qui pourraient générer des revenus pour l’entreprise si M. Musk peut les construire et convaincre les gens de les utiliser. Le milliardaire fait face à des pressions pour obtenir des résultats immédiats sur Twitter car il a contracté 13 milliards de dollars de prêts pour financer l’accord, ce qui obligera l’entreprise à payer plus d’un milliard de dollars d’intérêts par an.

Pour générer des revenus, M. Musk et ses conseillers ont envisagé de permettre aux utilisateurs de payer des frais afin d’envoyer un message direct aux célébrités sur la plateforme ; ajouter des vidéos “paywallées” ; et facturer aux utilisateurs 8 $ par mois pour recevoir une coche de vérification convoitée sur leurs profils.

Ryan Mac reportage contribué.