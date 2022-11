Twitter déploie des changements pour certains utilisateurs avant le nouveau lancement de Blue

Twitter a commencé samedi à déployer des changements sur sa plate-forme pour certains utilisateurs en vue du lancement de son service d’abonnement remanié Twitter Blue.

Les mises à jour décrites dans l’App Store ont confirmé que les utilisateurs pourront acheter Twitter Blue et recevoir une coche bleue pour 7,99 $ par mois. Les mises à jour sont répertoriées comme disponibles pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, selon la description de la boutique en ligne Apple.

Esther Crawforddirecteur de la gestion des produits de la société de médias sociaux, a déclaré dans une série de tweets que la nouvelle version du service d’abonnement n’est pas encore disponible pour tout le monde, mais qu’un “petit groupe précoce” pourrait voir des mises à jour de la plateforme.

“Le nouveau Blue n’est pas encore en ligne – le sprint vers notre lancement se poursuit, mais certaines personnes peuvent nous voir faire des mises à jour parce que nous testons et poussons les changements en temps réel”, a-t-elle écrit. “L’équipe Twitter est légendaire. New Blue… arrive bientôt !”

Elon Musk, qui est devenu le nouveau propriétaire de Twitter le 28 octobre, a présenté une série d’idées pour un nouveau processus de vérification des utilisateurs pour Twitter, qu’il a acquis pour 44 milliards de dollars.

Dans un précédent fil de tweetsMusk a critiqué le système actuel, qui donne une coche bleue, ou une vérification, aux utilisateurs notables comme les politiciens, les membres de la presse, les cadres et les organisations. Historiquement, la coche a permis aux lecteurs de savoir que le compte est légitime. D’autres réseaux sociaux, comme Facebook et Instagram de Meta, ont des systèmes de vérification similaires.

Musk a déclaré qu’il prévoyait de donner “le pouvoir au peuple” en offrant une vérification à toute personne sur la plate-forme via Twitter Blue pour 8 $ par mois. Il a déclaré que les abonnés auront la priorité dans les mentions, les réponses et la recherche, recevront deux fois moins d’annonces et pourront tweeter de longues vidéos et audio.

Ces changements ont été confirmés samedi dans la liste mise à jour de l’App Store. La version mise à jour de l’application promettait également aux membres Blue “une meilleure expérience de lecture” et “un accès anticipé à certaines nouvelles fonctionnalités”.

Musk a déclaré dans un tweeter samedi que Twitter Blue sera déployé dans le monde entier une fois qu’il aura été confirmé qu’il fonctionne dans l’ensemble initial de pays.

Les changements font suite à un précédent reportage de The Verge cela dit que Musk envisageait de facturer jusqu’à 19,99 $ par mois pour l’abonnement. Les employés de Twitter travaillant sur le projet auraient été informés qu’ils avaient jusqu’au 7 novembre pour lancer la fonctionnalité, sous peine d’être licenciés, selon le rapport.

Le 8 novembre est la date des élections de mi-mandat aux États-Unis