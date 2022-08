Twitter dénonce Vogue pour ne pas avoir correctement éclairé Ketanji Brown

La photo en avant-première de Vogue de Ketanji Brown a tué l’enthousiasme de Twitter pour les débuts des photos en septembre dans le magazine.

Il semble que la publication ne sache toujours pas comment éclairer correctement la peau des Afro-Américains.

Le juge de la Cour suprême des États-Unis, Ketanji Brown Jackson, a été photographié par la célèbre photographe Anne Leibovitz au National Mall. Ce qui était censé être une séance photo historique n’a apparemment donné que des résultats décevants.

Jackson sera présentée dans Vogue pour avoir été la première femme noire à siéger au plus haut tribunal du pays. Les photos doivent être publiées dans le légendaire numéro de septembre du magazine – juste avant le début du nouveau mandat de la Cour suprême en octobre.

Anne Leboitz a publié quelques photos en avant-première (Ma fille, je te connais maintenant) de la séance photo très attendue qui, selon la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, serait un “portrait historique”.

Le 16 août, elle a tweeté «Juge de la Cour suprême des États-Unis, Ketanji Brown Jackson, Lincoln Memorial, Washington, DC, 2022 / Pour @voguemagazine”

L’une des images tweetées par Leibovitz de Jackson au National Mall la montrait reposant sur une colonne à gauche de la photo. Elle semblait se fondre dans les ombres tandis que la statue de marbre d’Abraham Lincoln était magnifiquement éclairée au centre de l’image. Sur la deuxième photo, Jackson est assis devant le Lincoln Memorial Reflecting Pool dans un plan de trois quarts. Bien que le ciel soit magnifique en arrière-plan, la photo d’ensemble semble un peu… sèche. Genre, c’est ça ?

Twitter pense que les photos de Leibovitz étaient tout aussi mal produites que les images qu’elle a capturées du gymnaste Simon Biles, qui ont été prises pour Vogue et les images de l’actrice Viola Davis, prises pour Vanity Fair. Les utilisateurs pensent que le photographe ne sait pas comment éclairer correctement la peau noire.

Le rédacteur en chef de Oui! Magazine, Evette Dionne, a montré sa désapprobation dans un tweet passionné et sarcastique, “Annie Leibovitz et Anna Wintour paieront un jour pour les crimes qu’elles ont commis contre les femmes noires photographiées dans Vogue”.

Un autre utilisateur de Twitter a partagé, “@voguemagazine S’il vous plaît, arrêtez d’embaucher Annie Leibovitz pour photographier des femmes noires. Elle ne les éclaire pas correctement et ne leur permet aucune grâce ou beauté, seulement des récits visuels stéréotypés de BW comme « forts » ou assiégés. Déjà assez.”

utilisateur Twitter, @raymundmitchell, a même montré comment il était capable d’améliorer l’éclairage des photos en quelques minutes avec un logiciel de base.

Il a tweeté: “C’est exprès. Je veux dire, cela a pris moins de cinq minutes pour les deux, et je sais que je n’ai même pas les caméras, les plates-formes d’éclairage et les logiciels qu’elle a.

Le photographe, Abu Elsadeg, n’a pas non plus été impressionné par le travail de Leibovitz. Il a dit La bête quotidienne“Ce n’est pas comme [Vogue] est un magazine ordinaire ou une séance photo ordinaire. J’ai l’impression que plus aurait dû être livré.

Daphney Boutinun photographe basé à New York, a également déclaré au magazine en ligne : « Pour un magazine comme Vogue et d’autres grands magazines… ce serait bien de [use] un photographe noir. Il y a beaucoup de photographes noirs fantastiques et capables.

C’est incroyablement décevant lorsque vous prévoyez de récupérer des photos pour être insatisfait du produit final. Rien n’était pire que de récupérer vos photos d’école et de devoir les cacher à des camarades de classe curieux – vous pensiez que vous voliez mais l’objectif a dit le contraire.

J’espère que Ketanji sait que même si ces photos semblent la garder dans le noir, rien ne peut étouffer l’éclat de Blackness.