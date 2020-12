En novembre de cette année, un professionnel de l’informatique de Noida a eu des ennuis après que des vidéos de lui abusant de son chiot Labrador soient devenues virales sur les réseaux sociaux. Maintenant, les internautes, qui demandent justice pour le chiot, veulent que ses employeurs le licencient.

Il y a quelques semaines, une vidéo virale montrait Rishabh Mehra, du boulevard Lotus dans le secteur 100 de Noida, battant son chiot de 10 mois avec une ceinture puis le cognant contre le sol de sa maison. Une bénévole de People for Animals (PFA) a filmé l’incident lorsqu’elle a entendu les cris du chiot hurlant de douleur.

Le chien, nommé Buddy, a subi des blessures sur tout le corps et une fracture au fémur. Le volontaire, Sukriti, a tweeté la vidéo qui est rapidement devenue virale. Maneka Gandhi, leader du BJP et fondateur de PFA, a également pris connaissance de la question et selon le Times of India rapport, une FIR a également été déposée contre Mehra.

Veuillez ajouter votre voix – cet homme est inapte à travailler. Il a été sauvé par la police de l’UP quand il a ensuite déposé un faux FIR. Nous avons modifié cela mais il n’a toujours pas été licencié @Compétent c’est un esprit sournois qui essaie de se sauver et nous allons maintenant permettre cela pic.twitter.com/Z4yHLBEXFB – Sukriti (@ sukritic1) 21 décembre 2020

Cependant, le 5 décembre, Gandhi a tweeté que Mehra n’avait toujours pas été arrêté et qu’il prenait la fuite. Elle a également mentionné que Mehra a travaillé avec Cognizant et a suggéré qu’il ne devrait pas être libéré facilement.

Rishabh Mehra n’a toujours pas été arrêté et prend la fuite. Il travaille à @Compétent.Ces photos sont d’une laisse qui a été fourrée dans l’anus de Buddy (trouvée lors de son opération) et de ses os écrasés.Allons-nous laisser ce monstre s’en tirer avec cette cruauté? https://t.co/LBPDXIvXJN pic.twitter.com/IXiQEY4etZ – Maneka Sanjay Gandhi (@Manekagandhibjp) 5 décembre 2020

Maneka Gandhi a également partagé un pétition sur Change.org qui avait été lancé par le volontaire qui a capturé la vidéo. Le titre se lit comme suit: « Justice for Buddy » et mentionne que le chiot est si gravement blessé qu’il ne marchera probablement plus jamais. La pétition fait également référence à l’épouse de Mehra, Ayushi, qui était également présente au moment de la brutalité et n’aurait rien fait pour arrêter son mari.

#JusticeforBuddy est à la mode sur Twitter depuis quelques jours et maintenant, les internautes se sont associés pour exiger que Cognizant, où Mehra est prétendument employé, le licencie. Même l’acteur de Bollywood Richa Chadha a tweeté à Cognizant et leur a demandé ce qu’ils attendaient.

salut @Compétent .Fire Rishabh Mehra. Il a battu son chien et lui a fourré une laisse dans l’anus. Voulez-vous qu’il travaille pour vous? – LeRichaChadha (@RichaChadha) 16 décembre 2020

Feu Rishabh Mehra pour avoir torturé son chien – Viens ici (@ ComeHer28950158) 16 décembre 2020

Feu Rishabh Mehra pour cruauté envers les animaux. – Rik (@DhaliwalRikku) 16 décembre 2020

Sukriti avait également partagé une mise à jour sur Buddy, tweeter une vidéo de lui soigné pour ses blessures par des vétérinaires.